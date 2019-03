Variedad de elección entre los autores más vendidos esta semana

Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- Las listas de los libros más vendidos encumbraron esta semana a autores muy diferentes, desde el colombiano Tomás González, número uno en su país, con "Las noches todas" a Elisabet Benanvent, en lo más alto en España con "Toda la verdad de mis mentiras".

En Argentina también ocupa el número uno de los más vendidos un autor local Gabriel Rolón con "La voz ausente".

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die ewigen Toten" - Simon Beckett (Wunderlich)

2.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin)

3.- "Das Licht" - T.C. Boyle (Hanser)

4.- "Serotonin" - Michel Houellebecq (DuMont)

No ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann)

2.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

3.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann)

4.- "Ran an das Fett" - Anne Fleck (Wunderlich)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece)

2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama)

3.- "Los crimenes de Alicia" - de Guillermo Martinez (Destino)

4.- "La muerte del comendador - Libro 2" - Haruki Murakami (Tusquets)

No ficción:

1.- "La final de nuestras vidas" - Andrés Burgo (Planeta)

2.- "Una historia del peronismo" - Pedro Saborido (Planeta)

3.- "Filosofía en 11 frases" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

4.- "Teoria King Kong" - Virginie Despentes (Literatura Random House)

Fuente: Yebbt-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Um marido de faz de conta" - Julia Quinn (Editora Arqueiro)

2.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco)

3.- "Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente: 1" - Igor Pires, Gabriela Barreira (Globo Alt)

4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras).

No ficción:

1.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva)

3.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

4.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Las noches todas" - Tomás González - (Planeta)

2.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo - (Planeta)

3.- "La muerte del comendador (Libro 1)" - Haruki Murakami - (Planeta)

4.- "La sed del ojo" - Pablo Montoya - (Penguin Random House)

No ficción:

1.- "Revelaciones al final de una guerra" - Humberto de la Calla - (Penguin Random House)

2. - "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

4. - "21 lecciones para el siglo XXI" -Yuval Noah - (Penguin Random House)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Toda la verdad de mis mentiras" - Elisabet Benavent (Suma)

2.- "La escala de Mosh" - Gata Cattana (Verso & cuento)

3.- "Toda la verdad de mis mentiras" - Elisabet Benavent (Suma)

4.- "El mundo es un gato jugando con Australia" - Rayden David Martínez (Espasa)

No ficción:

1.- "Manual de resistencia" - Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Península)

2.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL)

3.- "Yo confieso: 45 años de Espia" - Mikel Lejarza (Roca Editorial)

4.- "Educar sin perder los nervios" - Tanía García (Vergara)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons)

2.- "The Silent Patient" - Alex Michaelides (Celadon Books)

3.- "Where the Forest Meets the Stars" - Glendy Vanderah (Lake Union Publishing)

4.- "Mission Critical" - Mark Greany (Berkley)

No ficción:

1.- "The Threat" - Andrew G. McCabe (St. Martin's Press)

2.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)

3.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

4.- "Five Presidents" - Clint Hill y Lisa McCubbin (Gallery Books)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Couleurs de l'incendie"- Pierre Lemaitre (Lgf)

2.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion)

3.- "Un peu, beaucoup, à la folie" - Liane Moriarty (Lgf)

4.- "Sur les chemins noirs" - Sylvain Tesson (Gallimard)

No ficción:

1.- "Sodoma" - Frédéric Martel (Robert Laffont)

2.- "Ce pays que tu ne connais pas" - François Ruffin (Arènes)

3.- "Vital! - Frédéric Saldmann (Albin Michel)

4.- "À nous la liberté" - Christophe André; Alexandre Jollien; Matthieu Ricard

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Regina dell'aria e delle tenebre. Dark artifices. Shadowhunters" - Cassandra Clare (Mondadori)

2.- "L'isola dell'abbandono" - Chiara Gamberale (Feltrinelli)

3.- "Rien ne va plus" - Antonio Manzini (Sellerio)

4.- "La versione di Fenoglio" - Gianrico Carofiglio (Einaudi)

No ficción:

1.- "Un'altra strada Idee per l'Italia di domani" - Matteo Renzi (Marsilio)

2.- "Sodoma" - Frederic Martel (Feltrinelli)

3.- "Le nostre emozioni" - Iris Ferrari (Mondadori)

4.- "#valespo" - Valerio Mazzei y Sespo (Mondadori)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)

2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Alex Hirsch (Planeta)

3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé)

4.- "Pedro Páramo" - Juan Rulfo (Editorial RM)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)

2.- "Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes" - Ben Brooks (Aguilar)

3.- "Mis pastelitos" - Gris Verduzco (Altea)

4.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza y Janés)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Sangue e Fogo" - George R.R. Martin (Saída de Emergência)

2.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)

3.- "O Principezinho" - Antoine de Saint-Exupéry (Bertrand Editora)

4.- "Harry Potter e a Câmara dos Segredos" - J.K. Rowling (Editorial Presença)

No ficción:

1.- "No Armário do Vaticano" - Frédéric Martel (Sextante Editora)

2.- "Sem Filtro" - Bruno de Carvalho y Luis Aguilar

3.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego)

4.- "O Rapaz que Seguiu o Pai para Auschwitz" - Jeremy Dronfield (Editorial Planeta)

Fuente: Fnac.pt y Librería Bertrand

R.UNIDO

Ficción:

1.- "I Owe You One" - Sophie Kinsella (Bantam Press)

2.- "The Sting" - Kimberley Chambers (HarperCollins)

3.- "The Familiars" - Stacey Halls (Zaffre)

4.- "The Binding" - Bridget Collins (Borough)

No ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking)

2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)

3.- "Battle Scars" - Jason Fox (Bantam Press)

4.- "The Boy Who Followed His Father into Auschwitz" - Jeremy Dronfield (M Joseph)

Fuente: The Sunday Times.