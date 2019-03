Sobresalientes como arma contra Macron

París, 1 mar (EFE).- En Francia, donde las calles son escenario habitual del descontento popular, los profesores han apostado por un método de protesta menos visible: poner sobresalientes a todos sus alumnos para atacar la reforma educativa del presidente Emmanuel Macron.

El estudiante no se libra de hacer los exámenes y conoce su verdadera nota, pero en los registros del instituto queda grabada la máxima calificación, un 20 sobre 20.

Si estas puntuaciones se llegan a imponer de forma masiva, se complicará la distribución de los futuros universitarios en función de sus resultados.

Más de 40 institutos, según el colectivo contestatario "La chaîne des bahuts" ("La cadena de los insti"), están utilizando los sobresalientes como punta de lanza contra los cambios impulsados por el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, que están siendo tramitados en el Parlamento y entrarán en vigor el próximo curso.

La reforma acabaría con las tres ramas en las que está organizado el bachillerato general (literario, científico y económico/social) y obligaría a los alumnos a escoger ciertas especialidades optativas sobre un total de once.

Sus detractores critican que esto agudizará las desigualdades sociales porque no todos los centros tienen medios suficientes para ofrecer todas las especialidades y lamentan que se haga escoger a esos adolescentes un año antes que en la actualidad.

Desde el ministerio, en cambio, creen que empezar antes y con más libertad permite afinar mejor los intereses del estudiante.

Además, aseguran que un 92 % de los institutos tendrán la oferta completa y en caso contrario ofrecerán alternativas cercanas, y ven positivo que se vaya a reducir el número de exámenes finales.

Pero la concertación iniciada en noviembre de 2017 no ha conseguido la unanimidad.

"No decimos que no había que hacer nada, sino que no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho. Estamos ante una de las peores reformas y una de las más capitalistas", explicó a EFE una profesora del Instituto Víctor Hugo de Colomiers (sur), que pidió no ser identificada.

El colectivo se reunió por primera vez el pasado 19 de enero para coordinar sus acciones y además de respaldar huelgas y manifestaciones ha dado su visto bueno a esos sobresalientes generalizados, que mantendrán a menos que el ministerio dé marcha atrás.

Un cara a cara en el que el Ejecutivo amenaza con sanciones: "Es un acto de desobediencia fuerte. Rompe la igualdad entre los alumnos, lo que es grave. Va contra la base de la educación nacional y el ministerio ha ordenado a sus rectores que cuando esto pase los profesores sean convocados", indicaron a EFE fuentes ministeriales.

"Tienen derecho a manifestarse, no se les está quitando el derecho a la palabra, pero están usando una herramienta inaceptable y fuera del marco legal", añadieron.

Anna del Amo, profesora de español en el sureste de Francia, forma parte de quienes han dado la espalda temporalmente a los suspensos.

"Respetamos la normativa, porque a lo que estamos obligados es a poner notas", defiende esta maestra, según la cual los alumnos les han respaldado, aunque algunos teman ser penalizados en el futuro.

El ministerio considerará probado que ha habido irregularidades si todos los que proceden de un mismo instituto tienen a final de curso un currículum impecable, y advierten de que todo esto perjudica a los estudiantes que son puntuados de forma justa.

"Lo que queremos es llamar la atención. Estamos diciendo que algo no cuadra", destacó la profesora de Colomiers. "No somos violentos y no buscamos perjudicar a los alumnos, sino demostrar al Gobierno que no se puede seguir así".