Protestas contra la reelección Bouteflika desbordan Argel por segundo viernes

Argel, 1 mar (EFE).- Decenas de miles de personas volvieron hoy a salir a las calles de Argelia para protestar contra la candidatura a un quinto mandato del presidente, Abdelaziz Bouteflika, en una manifestación que desbordó las calles del centro de la capital.

Al igual que la semana pasada, acabada la oración preceptiva del viernes, los ciudadanos empezaron a marchar desde distintos lugares de Argel para converger en la plaza de la Grand Post, la avenida Didouche Moruad y la plaza del Primero de Mayo al grito de "vete, vete, Buouteflika no al quinto mandato".

"No pararemos, no hay nadie que pueda ya parar a un pueblo que ha decidido despertar y buscar su futuro", explicó a Efe uno de los manifestantes, escoltados por cientos de policías, efectivos de los antidisturbios y policía secreta.

Al enorme dispositivo de seguridad, desplegado en las principales arterias, mezquitas y plazas de la capital, se sumaron varios helicópteros y fuerzas especiales.

La Policía argelina también intensificó su represión respecto a la semana pasada y utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta para tratar de dispersar a la multitud, que protestaba preparada con bote de vinagre.

"No, no tenemos miedo. Las protestas son un derecho y no vamos a renunciar a ello. Necesitamos un cambio real y vamos a lograrlo", insistió otro de los congregados, que como su colega prefirió no identificarse por motivos de seguridad.

Las protestas contra la decisión de Bouteflika de presentarse a la reelección por quinta vez consecutiva arrancaron el viernes en Argel con la mayor marcha que se recuerda en la capital en la última década, convocada a través de la redes sociales.

El martes, miles de estudiantes universitarios y de secundaria de todo el país salieron igualmente para exigir la retirada de la candidatura del anciano y enfermo mandatario, elegido hace ya dos décadas.

El jueves, una veintena de periodistas fueron detenidos por la Policía -y liberados horas después- cuando protestaban en el centro de Argel contra el quinto mandato y lo que calificaron como "represión del régimen a la libertad de prensa".

Las protestas, que se repiten en la mayoría de ciudades del país, tienen lugar en ausencia del propio Bouteflika, quien el domingo fue trasladado a un hospital de Suiza para someterse a lo que el "círculo de poder en Argelia" califica de "revisiones médicas rutinarias".

En presidencia desde 1999, el mandatario, de 81 años, sufrió en 2013 un agudo "accidente cardiovascular" que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente.

Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo del consejo de ministro o de visitas de altos dignatarios extranjeros.

Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por "recaídas de salud" reuniones ya confirmadas con altos responsables como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.

A las protestas se han unido la organización de intelectuales "Mutawana" (ciudadanía) y el Movimiento Social por la Paz (MSP), principal grupo islamista autorizado en Argelia, que considera el quinto mandato lesivo para el país.