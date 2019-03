Ponsarnau: "El Delteco es colista y eso le hace muy peligroso"

Valencia, 1 mar (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, advirtió de que la condición de colista del Delteco GBC, al que visitan mañana en la ACB, le hace especialmente peligroso porque debe reaccionar de manera inmediata.

"Vamos a jugar contra el último clasificado y eso lo hace muy peligroso porque está en una situación dura, difícil y tiene que dar una respuesta", explicó este viernes en una rueda de prensa.

"Viene de ganar en la pista del Gran Canaria y eso es una demostración de que sus mimbres son competitivos. Han tenido la dificultad de encontrar su máximo nivel de juego durante mucho tiempo en los partidos pero por momentos han demostrado que es difícil jugar contra ellos porque juegan muy dinámico, en defensa quieren estar activos en la creación del balón", añadió.

El técnico apuntó también que el equipo vasco "esta semana ha fichado jugadores que les van a sumar ventajas ofensivas".

"El base Matic Rebec es muy rápido, muy agresivo y tiene la amenaza de un tiro muy exterior, con un rango de tiro muy largo. Nick Zeisloft tiene capacidad de tiro y en este sentido suman puntos", resumió.

"Sabemos que van a hacer todo lo posible para ganar y también sabemos que cuando un equipo lo hace lo único que puedes hacer es hacer tú también todo lo posible para ganar", añadió.

El entrenador se mostró "muy contento" del trabajo que han hecho en estas dos semanas de parón y espere que les haga ser "más competitivos".

"Hay una incógnita, que no sabemos realmente cómo estamos y hasta que el árbitro no lance el balón al aire no lo vamos a saber. La ética, la actitud de los jugadores ha sido muy buena", destacó.

Ponsarnau confirmó que Bojan Dubljevic será baja para el choque y admitió que habían valorado, aunque finalmente lo descartaron, convocar al joven Tomas Pavelka, que se ha ejercitado con el equipo estos días, "pero al final vamos a reconfigurar los roles del equipo, vamos con los doce disponibles".

El entrenador recordó que antes de la Copa hicieron "una inversión" dando minutos a jugadores que no estaban en muy buen momento para "sacar provecho" en este torneo, algo que admitió que no lograron, pero también a partir de ahora.

"Teníamos muchos jugadores pero pocos jugando cerca de su máxima calidad. Algunos si pero muchos no. Estábamos invirtiendo para encontrar la mejor forma posible de todos los jugadores. No lo conseguimos pero esperemos que en el trabajo de estas dos semanas ayude a que estemos más cerca", señaló.

"Vamos a Guipúzcoa y creemos que hay jugadores que han hecho un paso y queremos que esos jugadores lo hagan mejor de lo que lo han hecho antes de la ventana", destacó.

Ponsarnau admitió que al empezar a jugar partidos decisivos en la Eurocopa, como harán a partir del martes, "cambian los planteamientos" y admitió que necesitarán "dosificar a los jugadores". "Tenemos que ser hábiles en gestionar todas estas energías para que el equipo pueda desarrollar su máximo potencial", explicó.