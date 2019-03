Piden citar por genocidio a exlíder polisario que irá a un acto en Canarias

Madrid, 1 mar (EFE).- La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que tome declaración como investigado al ex director general de la seguridad militar del Frente Polisario Mohamed Jadad aprovechando su visita a Canarias el 1 de marzo para presidir un acto.

En el documento entregado al juez y facilitado por la asociación, se le pide también que emita una orden internacional de detención contra él, puesto que es uno de los investigados desde 2012 en una causa abierta en la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la asociación Asadeh y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario.

En la querella se denuncia el trato sufrido en Tindouf en los años 80 del siglo pasado, cuando las autoridades españolas ya se retiraron de la zona, "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario".

Esta fue una de las pocas causas de justicia universal que siguieron en marcha tras la reforma por el PP de la ley que la regula, con el argumento de que el Sahara Occidental era territorio español cuando ocurrieron los hechos.

Aparte de esta investigación, el juzgado de De la Mata tiene otra causa abierta sobre delitos de genocidio en el Sahara contra 31 militares marroquíes a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui.

La asociación ha entregado al juez el programa del acto donde tiene previsto participar Jadad, que se celebrará, según el folleto, en el Cabildo de Gran Caanaria por el "43 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática".

Además de Jadad y otros, en este procedimiento figura como querellado el presidente saharaui y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien en noviembre de 2016 fue citado a declarar por el juez al conocer que tenía previsto acudir a un acto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Finalmente, Ghali no viajó a España y De la Mata no pudo tomarle declaración. Dos años antes, en 2014, el anterior titular del juzgado, Pablo Ruz, tuvo que suspender la toma de declaración como imputados a Ghali y al miembro de seguridad Mahjoub Lincoln, al no serle posible localizarlos.