Pacheta: "Cada victoria es un golpe tremendo hacia la permanencia"

Elche , 1 mar .- José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó este viernes que cada victoria que consiga su equipo en este tramo de la competición es un paso importante en su objetivo de conseguir la permanencia en Segunda.

"Este es el primer objetivo (la permanencia). Y cuando la logremos ya hablaremos de otras cosas, pero de momento solo Mallorca", indicó el técnico en alusión al partido de este domingo ante el conjunto balear.

En este sentido, Pacheta elogió al Mallorca, del que destacó su solidez como local. "Está haciendo una campaña fantástica en casa y jugando con muchísima confianza. Esa es la palabra que lo define", añadió.

El burgalés definió al rival como un equipo "muy completo y con alternativas", pero indicó que el Elche llega en un buen momento tras disfrutar de la distancia más amplia de la temporada sobre el descenso.

"Espero un Mallorca con intensidad y profundidad. Tenemos que ajustar bien la presión y tendrá más opciones de ganar el que gestione mejor el balón", explicó.

El técnico no cree que el Elche vaya a jugar con menos tensión competitiva al verse alejado del descenso y deseó que "dentro de esa paz que nos da la clasificación seamos un equipo intenso".

"Estamos en un proceso bueno para conseguir la permanencia, pero no hemos logrado nada", recordó Pacheta, quien también se refirió a su primer aniversario como entrenador del Elche, que se ha cumplido esta semana.

"Ha sido un año fantástico, de grandes aventuras, y estaré siempre agradecido a Elche y a este club por las experiencias maravillosas vividas", dijo el técnico, quien señaló el ascenso como el mejor momento.

Por último, también se refirió a José Sepulcre, nuevo máximo accionista del Elche, con el que dijo tener una relación personal "buena".

"No he notado ninguna diferencia en mi trabajo ahora con respecto a hace unos meses. Su llegada es una situación más dentro del club, pero no me afecta en mi trabajo", concluyó.