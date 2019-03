Ortega: "Franceses e ingleses van a dar mucha guerra"

Glasgow , 1 mar .- El subcampeón olímpico de 110 m vallas, Orlando Ortega, está convencido de que sus adversarios franceses e ingleses en los Europeos en pista cubierta "van a dar mucha guerra" y anuncia que hará una planificación de temporada normal, pese a que los Mundiales sean más tarde que nunca, en octubre.

Medallista de bronce europeo el año pasado al aire libre, Ortega se considera "uno más del equipo español", aunque admite: "Eso sí, el hecho de que me hayan salido un poco bien las cosas en mi evento significa que soy uno de los mejor posicionados".

Preguntado por sus expectativas en Glasgow, señaló: "Disfrutar, hacer las cosas bien. Después de Dusseldorf he mantenido el trabajo en los entrenamientos, me he sentido muy bien físicamente y contento, así que sólo queda disfrutar de la competición".

"No estoy pensando en el récord de España (lo tiene él mismo en 7.45). No me preocupa ni me interesa pensar en él. Si cae, felicidades; si no cae, felicidades también", declaró a EFE.

Al hacer repaso de sus rivales, aseguró que "los tres franceses (Pascal Martinot-Lagarde, Wilhem Belocian y Aurel Manga) van a llegar muy bien y los ingleses también. (El británico) Andrew Pozzi (actual campeón) parece que va con un poco más de retraso pero no me fío de eso. Son grandes competidores que lo han demostrado cuando llega la hora de la verdad. Por algo son campeones de Europa y del mundo. Van a dar mucha guerra. Intentaremos estar ahí con ellos".

Sobre la temporada larga que afronta este año el atletismo, explicó: "Para mí va a ser una temporada normal. Voy a seguir haciendo la Liga de Diamante, que me motiva mucho. Intentaré estar en todas las reuniones que podamos. Ahora, después de este campeonato, me tomaré una semana de descanso y luego a seguir entrenando para preparar la Liga de Diamante, empezando en Shanghái, que ya lo tengo confirmado".

"No vamos a hacer nada especial porque el Mundial sea tan tarde (en Doha, en octubre). Vamos a entrenar, paso a paso ir abriendo camino para dar lo mejor", precisó.