La oposición cuestiona el discurso de Macri por "alejado de la realidad"

Buenos Aires, 1 mar (EFE).- Varios parlamentarios opositores cuestionaron el discurso que el presidente argentino, Mauricio Macri, dio este viernes al abrir las sesiones ordinarias del Congreso y le acusaron de estar "alejado de la realidad" y tener una retórica propia de un político en campaña electoral.

Minutos después de concluido el acto de apertura de sesiones en el Parlamento, legisladores opositores se acercaron a hablar con la prensa para manifestar su rechazo al discurso presidencial.

Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador, opinó que Macri "deja entrever que está totalmente alejado de la realidad", "no reconoció ningún tipo de error", no dejó ninguna agenda parlamentaria a tener en cuenta y "ofendió con datos mentirosos y con una realidad ficticia a todos los argentinos que hoy están con tan graves problemas".

"El discurso no se puede analizar en particular porque no hubo ningún proyecto, no hubo ninguna idea hacia el futuro más que frases vinculadas a una retórica vacía de contenido y como si fuera un candidato que no gobierna", señaló.

"El presidente Macri nos mintió y nos relató un país que no es la Argentina", insistió la diputada.

Para el diputado kirchnerista Agustín Rossi, "hoy empezó la campaña electoral del presidente a su reelección" en octubre pues, a su juicio, su discurso fue una "arenga" política en la que se mostró "enojado, irascible y permanentemente gritando".

"Triste último mensaje de presidente en la Asamblea Legislativa porque yo estoy convencido de que va a ser el último. El presidente el 10 de diciembre de 2019 dejará de ser presidente", vaticinó Rossi.

El diputado Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, lamentó que Macri "siempre plantea que los problemas del país responden a realidades de otros, de la herencia recibida, de las tormentas, de algunas cuestiones internacionales, cuando el Gobierno viene gobernando a Argentina hace tres años".

"Tenemos que salir urgente de esta situación de confrontación permanente, de no asumir las realidades, de echarle la culpa al otro", sostuvo.

Para Fernando Espinoza, diputado peronista, al decir que todos los estándares macroeconómicos crecieron, Macri demostró que está "equivocado" y "vive en un país irreal y de fantasía".

Victoria Donda, diputada de la agrupación política Somos, opinó que este viernes se escuchó "el discurso de un presidente hipócrita que no quiere aceptar que este Gobierno es un fracaso" y que Macri "no ve la realidad".

A juicio de Donda, "hablar del bienestar económico, el crecimiento que estamos teniendo con los niveles de pobreza, el nivel de inflación y el aumento de las tarifas es provocar violencia en una parte de la sociedad que ya no lo aguanta más".

Uno de los pocos oficialistas que habló tras la intervención del jefe de Estado fue el senador Luis Naidenoff, de la Unión Cívica Radical (partido integrante del frente gobernante Cambiemos), quien consideró que el de Macri fue "un mensaje absolutamente realista" y "de fuerte autocrítica".

Los parlamentarios opositores se quejaron además de que la Asamblea Legislativa (reunión en un mismo pleno de todos los senadores y diputados) para la apertura de sesiones de este año se dio con un operativo de seguridad "nunca visto".