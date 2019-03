Míchel: "Me duele la situación en la que estamos; es una derrota dolorosa"

Madrid, 1 mar (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo, lamentó la derrota frente al Girona, que calificó de "dolorosa", y dijo que le "duele la situación" en la que se encuentran, en puestos de descenso con 23 puntos.

El Rayo Vallecano perdió en su estadio frente al Girona con dos goles del uruguayo Christian Stuani.

"En la primera parte hemos estado imprecisos y la circunstancia de las cuatro derrotas golpea. La primera parte no ha sido buena, pero el equipo estaba vivo. En la segunda hemos iniciado bien, el equipo empujando hacía adelante, pero la expulsión ha condicionado mucho, a pesar de que lo hemos seguido intentando con más corazón que cabeza", dijo Míchel, en conferencia de prensa.

El entrenador madrileño dijo entender la "decepción" de la afición, que incluso silbó al equipo en algunas fases del partido.

"Todo el mundo tenía unas expectativas antes y ver que no lo hemos hecho decepciona. Los primeros que se sienten así somos nosotros, pero lo vamos a seguir intentando. El equipo en cuanto a actitud, he visto los números, y han sido buenos", apuntó Míchel, que reconoció que su vestuario está "dolido" por la situación.

"Hay que buscar moralmente apoyo de donde sea porque lo necesitamos para buscar un resultado y tener la sensación de que podemos competir. Hay que poner la cabeza fresca porque de otra forma no vamos a conseguir nada. Hay que ver las cosas positivas. Después de estos palos todo se ve muy negro, pero hay que trabajar para mejorar", señaló.

"Para competir hay que mejorar muchos aspectos, hacernos fuertes y creer que podemos ganar los partidos. Para ganar necesitamos competir y estar mejor, porque la salvación sigue en nuestra mano y estoy convencido de que tiene solución", apuntó.

Míchel reconoció que le "duele la situación" en la que están, pero también admitió que se siente con "la fuerza necesaria" para revertir la situación.

"No tengo ninguna duda. La situación es de estar jodido, pero con fuerzas. No tengo más que decirle a los jugadores. Cuando no salen las cosas lo fácil es tirar la toalla, pero queremos demostrar a la gente que queremos seguir luchando", manifestó.

El primer gol de Stuani estuvo rodeado de polémica por una supuesta mano que reclamaron los jugadores del Rayo y que hizo que el árbitro consultara el VAR.

"El árbitro habrá decidido que es mano involuntaria porque hay situaciones que se pitan mano. Es una jugada que nos trastoca nuestra idea porque luego no es fácil convivir con un 0-1", dijo Míchel, que también lamentó la expulsión de Abdoulaye.

"Es un error que ha cometido Abdoulaye y poco más podemos hacer. No quería hacerlo, pero entiende que ha sido un error grave y ha trastocado a todo el equipo. La última media hora el equipo lo ha intentado y no era fácil, porque hasta ese 0-2 hemos seguido vivos. Nos vamos con una derrota muy dolorosa, pero con ganas de que la cosa cambie lo antes posible", concluyó.