Machín desea "revertir la situación" para "traer los tres puntos" de Huesca

Sevilla, 1 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, afirmó que el objetivo de su equipo es "revertir la situación" que le ha llevado de la primera a la quinta plaza de la Liga en diez jornadas en su primera visita, este sábado, al estadio del colista, el Huesca, donde pretende "competir y traer los tres puntos".

En conferencia de prensa, tras un último entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de viajar a la ciudad aragonesa, Machín se mostró "responsabilizado" ante "la oportunidad" de reencontrarse con la victoria en un encuentro en el que, en principio, no volverá a usar su dibujo de cuatro defensores.

Al respecto, precisó que fue "un plan para un partido concreto", el de hace una semana ante el Barcelona, en el que el Sevilla empezó ganando y terminó con una derrota por 2-4.

El técnico soriano mostró su intención de "buscar acomodo en el sistema" a los jugadores que tiene disponibles, con la premisa de que "los buenos tienen que jugar siempre", pero matizó que hay futbolistas "que pueden llegar justos y habrá que valorar quién puede jugar", ya que ha "trabajado durante la semana con distintas alternativas".

Entre los disponibles para este desplazamiento, el preparador castellano admitió que no estará el centrocampista francés Maxime Gonalons, a quien "tenía esperanzas en darle minutos" porque "es un gran jugador, pero no está bien del todo y no es cuestión de sacarlo si no está en condiciones".

Eso sí, Machín tiene prevista "contar al menos con dos centrales para tener equilibrio" en un partido que consideró "una final" en la que "se puede arriesgar más o menos, pero es un momento para hilar fino y que los que salgan estén en condiciones de competir".

El entrenador del Sevilla no quiere estar "centrado sólo en una competición" porque en LaLiga Santander "hay tres plazas copadas para la 'Champions' y hay otra que hay que pelearla", para lo cual deberá "superar a los rivales", pero resaltó que espera "competir también muy bien, si no hay infortunios", en la Liga Europa.