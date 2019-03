Lukashenko buscará la reelección en 2020 tras un cuarto de siglo en el poder

Moscú, 1 mar (EFE).- El líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, en el poder desde hace veinticinco años, anunció hoy que buscará la reelección en los comicios presidenciales de 2020.

"No puedo no postularme", dijo Lukashenko, quien asumió la presidencia poco después de la caída de la URSS en 1991, durante un encuentro con representantes de medios de comunicación en Minsk.

El político, considerado el último dictador de Europa, argumentó que presenta su candidatura "partiendo del estado actual de la situación" en el país, aunque indicó que "todo aún puede cambiar, la salud y otras cosas".

"Pero yo presentaré mi candidatura y ustedes elijan a cualquiera, no tienen que votarme a mí, eso es normal", señaló el líder bielorruso, cuyas palabras recoge la agencia estatal Belta.

"Si no gano, no me enfadaré y entenderé que ha llegado el tiempo de irme", afirmó.

En cuanto a la campaña electoral, Lukashenko aseguró que no hará nada especial para promocionar su candidatura porque lleva como presidente tantos años que le conoce "hasta el perro de la esquina".

Insistió en que no pretende mantenerse en el poder para siempre y prometió "no morir en el sillón presidencial".

También descartó que tenga planes de entregar las riendas del país a sus hijos.

Asimismo, adelantó que en el futuro apoyará una reforma constitucional para "reforzar el poder ejecutivo y judicial".

Unos cambios que con toda seguridad no se llevarán a cabo durante los próximos dos años para "celebrar las elecciones de una forma tranquila y mantener la estabilidad en la sociedad".

Lukashenko fue reelegido en 2015 para su quinto mandato con el 87% de los votos en unos comicios desaprobados unánimemente por Occidente.