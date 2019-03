Laso: "Tenemos que ser sólidos durante 40 minutos, nos está castigando"

Barcelona, 1 mar (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó este viernes, tras la derrota contra el Barcelona en el Palau Blaugrana, que su equipo debe ser "sólido durante los 40 minutos" y reconoció que esta falta de continuidad les "está castigando".

Laso lamentó haber perdido en el Palau, aunque tomó nota de algunas carencias de su equipo de cara a los próximos encuentros. "Hay situaciones que debes controlar como rebotes y pérdidas. Si quieres ganar en el campo del Barcelona debes cuidar siempre los detalles", analizó.

El preparador madridista felicitó al anfitrión por el triunfo y comentó que desde el principio su equipo sabía que iba a ser "complicado". "Debíamos hacer las cosas muy bien, pero hemos cometido errores que nos han penalizado", dijo.

Cuestionado por el siguiente compromiso, contra el Andorra, el técnico restó importancia al desgaste del calendario. "Es algo a lo que estamos acostumbrados. Sabemos la dureza de la competición y que teníamos un partido difícil. No estoy preocupado, pero obviamente siempre es mejor llegar con la sensación de victoria", dijo.

Finalmente, el entrenador valoró el homenaje a Juan Carlos Navarro: "Para mí Juan Carlos Navarro es un referente del baloncesto mundial por todo lo que le ha dado en su carrera. Es algo memorable. No he estado, he preferido no salir, pero luego le he felicitado y me alegro mucho".