Jota Cuspinera: "Hay que estar muy concentrados para no meternos en un lío"

Madrid, 1 mar (EFE).- 'Jota' Cuspinera vuelve a los banquillos, y lo hace en uno en el que vivió dos buenos años: el del Montakit Fuenlabrada. Tiene "ganas", quiere recuperar "sensaciones de dirigir" y advierte que el equipo debe estar "muy concentrado" para no meterse "en un lío" con una permanencia que se augura muy cara.

El entrenador nacido en Getxo (Vizcaya, 1970) y formado en el Estudiantes, para pasar después por la Federación Española, el Real Madrid, Baskonia, Fuenlabrada y Zaragoza, conversó con EFE acerca del nuevo reto que afronta: lograr la permanencia de un Fuenlabrada que forma parte de un grupo muy amplio de la zona media, con siete triunfos, dos de ventaja sobre el descenso que marca el UCAM Murcia.

Admite Cuspinera que ya estuvo su nombre sobre la mesa para sustituir a Agustí Julbe en octubre, pero entonces el club optó por el argentino Néstor García, y que habría preferido que la situación actual "no se hubiese producido" y que el Montakit hubiera estado en mejor situación clasificatoria.

- Pregunta (P): Regresa a un banquillo en el que dirigió dos temporadas (2015-16 y 2016-17), ¿cuáles son sus sensaciones?

- Respuesta (R): Se ha dado la circunstancia de que llevo tiempo sin entrenar, con ganas de volver a las canchas. Se juntó que Néstor García había dimitido, Fuenlabrada es un sitio que aprecio y fue fácil llegar a un acuerdo.

Tengo ganas de volver a entrenar, llevo tres semanas haciéndolo, las sensaciones están recuperadas y ahora tengo que recuperar las sensaciones de dirigir partidos. Espero que sea rápido, tocará este domingo rebautizarnos.

- P: Ha firmado por esta temporada y la siguiente.

- R: El club quería tener un proyecto a medio plazo, no solo una solución temporal a la situación tras la dimisión de Néstor. Yo estoy agradecido de que hayan pensado en mí otra vez para llevar la nave y con la ilusión no solo de sacar lo que queda de año, que con la igualdad que hay abajo va a haber que estar muy concentrados para no meternos en un lío, y luego iniciar el proyecto de la temporada que viene. Con ganas de lograr permanencia lo primero

- P: En octubre sonó su nombre para sustituir a Agustí Julbe.

- R: Ahí tuvimos una reunión, el club me dijo que se iba a reunir con Néstor, se decidieron por él y perfecto, no hay ningún problema. Personalmente estoy encantando de estar en Fuenlabrada.

Probablemente me hubiese gustado que esta situación no se producido y que a Fuenlabrada le hubieran ido muy bien las cosas. Tengo un sentimiento encontrado: ilusionado por volver a entrenar, por otra me hubiese gustado que Fuenlabrada hubiese estado más arriba.

- P: Con el parón por la Copa y las selecciones (fue contratado el 12 de febrero) ha tenido 15 días con el equipo, ¿cómo lo ha encontrado?

- R: He tenido tiempo, pero solo con media plantilla entre lesiones y ventanas FIBA ha habido de tirar de jugadores de la cantera. Los que han estado han podido coger mi concepto de baloncesto, he mantenido lo que me gustaba de Néstor y he tratado de meterle mi esencia

Encuentro un equipo ilusionado, con ganas, no lo he encontrado deprimido, porque las circunstancias son duras, pero no está en una situación critica. Aunque si las cosas van mal podemos encontrar momentos difíciles y hay que ser fuertes mentalmente si se producen, pero veo un equipo con ganas.

- P: ¿Tiene este equipo capacidad anotadora para jugar alegre? Su predecesor decía que le faltaba capacidad anotadora.

- R: Mi estilo es jugar dinámico, a transiciones rápidas, Néstor tendía su opinión, a lo mejor no tiene puntos en determinadas posiciones, yo creo que sí tiene en otras. Y si fuera un equipo que no tuviera puntos, la forma de conseguirlos es jugar a campo abierto, con espacios mayores y más oportunidades. Pero no dejan de ser filosofías, él le sacaba provecho al equipo en cosas que domina, yo trataré de mantenerlas y añadir las que a mí me gustan.

- P: El equipo también ha tenido problemas con el rebote.

- R: Por comparar con la temporada pasada se ha perdido a Rolands Smits que era muy importante en eso, ahora quizás ese poderío es menor que el de la temporada pasada que fue brillante, pero tendremos que suplirlo entre todos. Creo que este equipo puede rebotear, con (Christian) Eyenga en el campo especialmente, los ala-pívots y los pívots. Vamos a incidir en ello.

- P: Comienza en casa, ganar en el Fernando Martín será fundamental para la permanencia

- R: El reto es muy claro: sacar los partidos de casa, todo lo que pierdas en casa lo tienes que ganar fuera. El ideal siempre, y con la fuerza que ejerce la afición, es sacar la mayor cantidad de partidos en casa posibles. Si ganáramos los siete partidos de casa íbamos a estar salvados seguro.

Partidos fuera como en Lugo y Burgos pueden ser vitales, pero si ganas los de casa no vas a tener ningún problema. Es verdad que recibiremos rivales difíciles, la ilusión será sacarlos.

- P: ¿Cómo parar este domingo al base argentino del Divina Seguros Joventut, Nico Laprovittola, que viene de batir un récord de valoración en la Copa del Rey (50 tantos, con 36 puntos y siete asistencias)?

- R: Parar a Nico es muy complicado, lo consiguió el Real Madrid con jugadores de primerísimo nivel, después de que viniera cansado y le rotaron todos en defensa con lo que lograron pararlo un poco. Evidentemente tenemos preparados algunos detalles defensivos para minimizar su impacto, pero sabiendo que no es fácil.

Pero tampoco podemos olvidarnos del resto: (Conor) Morgan, (Luke) Harangody, (Marko) Todorovic... Si Nico tiene uno de esos días de 50 de valoración o 40 puntos, algo intentaremos hacer para que no nos meta cuarenta, pero no podemos plantearlo solo en él.

- P: ¿En cuántas victorias cree que estará la permanencia?

- R: Hace ya años hablábamos de doce victorias, pero los últimos seis años con diez u once se han salvado equipos. Me da la sensación de que si la proyección es la misma que la primera vuelta, yo creo que nos vamos a tener que ir de verdad a las doce.

Lo que está pensando todo el mundo que está abajo, o en la zona intermedia, es que hay dos equipos por detrás que nadie esperaba, UCAM Murcia y Herbalife Gran Canaria. Estamos todos a la expectativa de que cualquiera de los dos tenga una racha positiva y se vayan a la zona tranquila, y eso nos tiene descolocados a todos.

Mi objetivo es evitar que haya problemas, mirar más hacia arriba que hacia abajo, y en la posición que tenemos ahora no nos podemos descuidar.