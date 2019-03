Jensen: "Mentalmente fue duro estar tanto tiempo lesionado"

Santiago de Compostela, 1 mar (EFE).- El internacional sub-21 danés Mathias Jensen, quien el pasado fin de semana volvió a la titularidad con el Celta de Vigo frente al Deportivo Alavés, reconoció que mentalmente fue "duro" estar tanto tiempo lesionado.

"Me he sentido bien, han pasado 4-5 meses desde que jugué mi primer partido con el Celta, el primero como titular. Fue genial tener la oportunidad desde el principio. Incluso aunque no haya sido en mi posición favorita, he intentado dar lo mejor de mí", comentó.

El centrocampista se mostró satisfecho con su rendimiento en Mendizorroza, aunque espera aportar "mucho más" al equipo en este tramo final de curso, en el que pelearán por evitar el descenso de categoría.

"Ahora estoy mejor, no ha sido fácil estar lesionado los primeros seis meses. Por el medio hubo un mes en el que no estuve lesionado, pero recibí otro golpe y fue difícil. Por suerte, cada día me siento mejor", declaró a Celta Media.

"Me dijeron que serían 2-3 semanas de baja, y luego la lesión se extendió una y otra vez en el tiempo. Mentalmente fue duro pero por suerte tuve un montón de apoyo, de mi familia y de mi chica, que vive aquí conmigo", añadió.

Jensen admitió no conocer mucho al Eibar, al que visitarán este domingo: "No es el típico equipo español, es un equipo que juega con mucha fuerza, que trabaja muy duro, será un partido parecido al del Alavés".