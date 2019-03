Husillos: "No me encontré bien: pesadez y nervios"

Glasgow, 1 mar (EFE).- El palentino Óscar Husillos, campeón de España de 400 m, ganó su serie en la primera ronda de los Europeos en sala pero no acabó de sentirse bien en carrera, sino con "pesadez y nervios", aunque espera relajarse para las semifinales de esta noche.

"La estrategia sigue siendo coger la calle libre. La sensación era de ir más rápido, pero el inglés ha salido mucho más. Lo ha pagado al final y espero que yo no pague ese esfuerzo final por la calle dos. Pero había que ganar para tener en semifinales la calle cinco o seis", señaló.

El palentino describió sus malas sensaciones: "No me he encontrado bien esta mañana: pesadez, nervios, se me cerraba el estómago. A ver si me relajo un poco y esta tarde estoy mejor. Debía estar ya más experimentado en estas ocasiones, pero a veces me pesa todo demasiado", admitió.

El toledano Lucas Búa, ganador de la segunda serie, se mostró más optimista: "Desde que me puse malo antes del mitin de Madrid he ido avanzando y llego aquí perfecto. El paso (del primer giro) en 21.7 es bastante rápido. Luego iba controlando el marcador y, una vez que cogí la calle libre, no hizo falta apretar más".

El albacetense Manuel Guijarro, clasificado por tiempos para las semifinales en su primera experiencia europea, explicó: "La táctica era luchar por la calle libre. Llegué segundo y fui toda la carrera detrás. Me ha adelantado al final el ucraniano, pero el objetivo eran las semifinales y ya está conseguido.