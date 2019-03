First Collectors, el viaje iniciático de ARCO al mundo del coleccionismo

Madrid, 28 feb (EFE).- Si usted quiere iniciarse como coleccionista en arte contemporáneo, ARCO tiene la solución y se llama First Collectors, el servicio de asesoría personalizado y gratuito que dinamita esas "dudas" de acercarse a un mundo donde el precio es el "mayor impedimento".

"No hemos parado durante toda la mañana, y esto es significativo de que hay movimiento y que a la gente le interesa el arte", cuenta a Efe Elisa Hernando, del programa First Collectors, de ARCO, donde los primerizos pierden el miedo y donde al menos un 45 % de ellos acaba adquiriendo una pieza.

Aunque el servicio hay que solicitarlo un año antes del arranque de cada edición -ya son siete los que lleva la empresa Arte Global ofreciéndoselo a ARCO-, Hernando avisa que aquellos que quieran iniciar este viaje al mundo del coleccionismo de arte contemporáneo pueden acercarse al espacio que ocupan en el pabellón 9 de Ifema para que le tomen los datos de cara al año que viene.

"Nosotros preparamos toda la información; es un trabajo a conciencia con cada coleccionista, hay horas de trabajo. Le imprimimos en papel la documentación, le damos un mapa con las galerías seleccionadas...", explica.

Y si están pensando en que hay un perfil concreto de personas en este mundo, sepan que no, según explica Hernando: "Viene todo tipo de personas, no hay un perfil de gente joven, aunque la hay. También hay de 60 y 70 años, hombres, mujeres, no hay un perfil estándar, pero a todos les une que les gusta el arte, que quieren coleccionar y tienen dudas para empezar".

Indecisiones sobre todo con el "precio" y con interrogantes sobre por qué "este artista vale esto y el otro tanto", pero también sobre qué documentación hay que solicitar tras la compra, si hay que pedir el certificado de autenticidad o cómo se hará el traslado de la obra a su vivienda.

Según afirma la responsable de First Collectors, alrededor de un 40 o un 45 % de sus clientes "acaban comprando", aunque "no cuenta" a aquellos que al final establecen contacto con la galería que lleva al artista por el que tienen interés y "rematan" con ellos la compra.

En cuanto a gustos, estos coleccionistas optan más por la pintura y por artistas nacionales y latinoamericanos, y el precio medio con el que arrancan es de 10.000 euros, aunque atienden cualquier petición. Eso sí, reconoce entre risas, nunca nadie le ha llegado con 2 millones de euros para invertir.

"A casi todos les gusta saber si el artista del que van a adquirir una obra tiene proyección. Si compras solo por placer estético, esto te da igual, pero, si inviertes una cantidad que para ti es importante, quieres saber si esos 3.000 euros se van a invertir en alguien que tenga proyección", añade Hernando, al tiempo que confiesa que en esta edición de ARCO están recomendando obras del pintor Nico Munuera o del fotógrafo José Guerrero.

Eso sí, también hay algunos que optan por artistas consagrados porque el acto de comprar arte es como "el amor": "Soy coleccionista a mi escala y compro lo que me gusta. Tengo mi pequeña colección y entiendo a mis clientes. Disfrutas mucho porque el arte aporta mucho a nivel intelectual, espiritual", confiesa.

Además de este servicio, ofrecido por ARCO junto a la Fundación Banco Santander, la feria también cuenta con el programa Young Collectors, una actividad en la que participan una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.