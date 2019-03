Eusebio: "Sumamos tres puntos importantes, pero nos queda camino por delante"

Madrid, 1 mar (EFE).- Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, declaró este viernes que la victoria en Vallecas les permite sumar "tres puntos importantes", aunque admitió que les "queda camino por delante" para lograr la salvación.

Con esta victoria el Girona suma 31 puntos y se sitúa en mitad de tabla a ocho del Rayo, que con 23 se mantiene en descenso.

"El Rayo ha tenido mucho entusiasmo y mucha determinación, pero nosotros hemos sumado tres puntos importantes, aunque nos queda camino por delante. Ahora tenemos que seguir igual de concentrados, con la humildad de cada día, porque hemos ganado un partido complicado", dijo Eusebio, en conferencia de prensa.

"Estoy muy contento, no era fácil ganar aquí, pero lo hemos sacado a través del trabajo y el compromiso, que son valores que hay que afianzar. Llevamos tres buenos resultados, pero vamos a ir con calma y seguir confiando en sumar puntos", confesó.

La victoria del Girona llegó con dos goles del uruguayo Christian Stuani, el primero con polémica por la decisión del árbitro de recurrir al VAR por una posible mano.

"El primer gol no lo he visto. Cuando tenemos situaciones en contra o favorables el juego es como es y las decisiones son las que son. No me paro a enjuiciar a los árbitros cuando nos perjudican o no. Cuando lo vea tendré una valoración mayor. Me centro en los méritos de mi equipo", apuntó.

Por último, Eusebio dijo que Stuani es "un jugador determinante" y que tenerlo en su equipo "es un lujo por su compromiso".