Estudiantes protestan contra Ortega a pesar de prohibición en Nicaragua

Managua, 1 mar (EFE).- Estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) hicieron este viernes una protesta dentro de la sede en Nicaragua contra el presidente del país, Daniel Ortega, a pesar de la prohibición emitida por la Policía Nacional para este tipo de manifestaciones.

Decenas de estudiantes se taparon sus rostros con pañuelos de colores azul y blanco, los de la bandera de Nicaragua, y marcharon en los pasillos y aceras de la UCA.

Se trata de la primera manifestación contra Ortega desde la prohibición emitida por la Policía Nacional en noviembre pasado; sin embargo ocurrió en un área privada, como es el recinto de la UCA en el centro actual de Managua.

"¡Libertad para los presos políticos!", "¡No más represión!", "¡No más censura de prensa!", "¡Vivan los estudiantes!", "¡Viva Nicaragua libre!", "¡Dictadura no, democracia sí!" o "¡La UCA no se rinde!" fueron algunas de las consignas que gritaron los jóvenes durante la manifestación.

En la marcha, los universitarios extendieron la bandera de Nicaragua con el escudo nacional de cabeza, que simboliza un "S.O.S." al mundo por la crisis que atraviesa el país.

"Marchamos aquí porque no hay posibilidad de protestar en las calles, si salimos a protestas a las calles, nos matan", dijo a periodistas, un estudiante que no quiso identificarse por temor a represalias de la Policía o grupos afines al Gobierno.

"Es un peligro manifestarse en este país, los altos rangos abusan de los bajos rangos, los tratan como m..., los mandan a matar", agregó otro universitario con su rostro tapado.

"Nos llegan a buscar a nuestras casas en la madrugada como perros, por eso estamos protestando dentro de la UCA", justificó un tercero.

Según una de las manifestantes, el temor a ser encarcelado, desaparecer o morir por protestar contra Ortega es latente entre los universitarios a raíz de lo que ha ocurrido desde el estallido social de abril pasado, pero la sed de justicia supera todos los miedos.

"Sí tengo miedo, pero por mi mente pasan las imágenes de los muertos, más de 700 presos políticos, los chavalos están perdidos (desaparecidos), tengo miedo, pero mi corazón me dice que tengo que luchar por los que ya no tienen voz, no podemos quedarnos callados", afirmó.

Los estudiantes recordaron que entre abril y julio pasado la Policía violó la propiedad privada de la UCA para intentar arrestar a los universitarios que participaron en varias manifestaciones.

El 30 de mayo pasado, Día de las Madres en Nicaragua, la UCA abrió sus puertas para dar protección a miles de personas que participaban en una marcha en apoyo a las mujeres con hijos asesinados en manifestaciones contra Ortega, ante un ataque de supuestos francotiradores, con saldo de 11 muertos.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

Daniel Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos, que llama "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

Ortega, que lleva doce años seguidos en el poder, no acepta la responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la OEA.

La marcha dentro de la UCA culminó con el himno nacional de Nicaragua, precedido por una canción en honor de la libertad interpretada por una estudiante, y con la advertencia de uno de los jóvenes: "¡Vienen patrullas, dispersémonos, cada quien tome sus medidas de seguridad!".