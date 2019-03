Condenan a un hombre a 11 años por abusar y maltratar a su mujer en Lleida

Lleida, 1 mar (EFE).- La Audiencia de Lleida ha condenado a once años de prisión a un hombre por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, tres delitos de violencia doméstica y un delito de violencia habitual.

Además, la sala ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima durante catorce años, así como cinco de libertad vigilada una vez se haya cumplido con pena.

El juez ha acordado asimismo que el condenado deberá pagar a la víctima una indemnización de 9.000 euros.

Según la sentencia, la pareja mantenía una relación desde hacía 20 años y, fruto de ello, habían nacido dos hijos en los años 2003 y 2007.

Las relaciones de pareja se fueron deteriorando debido, en gran medida, por la adicción al alcohol del acusado, hasta que en 2016 la víctima decidió denunciar los hechos ante los Mossos d'Esquadra acompañada por su madre.

Según la declaración de la mujer, la conducta de su pareja hacia ella era cada vez más agresiva, de manera que frecuentemente la gritaba e insultaba con palabras como "puta" o "loca".

Asimismo, la víctima narró escenas como que el acusado no le permitía dormir en la cama si no quería mantener relaciones sexuales y tenía que hacerlo en el suelo, o que no la dejaba dormir en toda la noche a sabiendas de que al día siguiente tenía que trabajar.

También eran frecuentes las amenazas de muerte que, en algunos casos, culminaron en agresiones físicas.

Una de estas agresiones tuvo lugar a finales del 2015, cuando el acusado "la empujó, la tiró al suelo y le retorció el brazo", todo ello, en presencia de su hijo que entonces tenía doce años.

De la misma forma, a mediados del 2016 el acusado mantuvo una discusión con su hijo mayor y la víctima, con el ánimo de defender a su hijo, se interpuso entre ellos recibiendo una bofetada en la cara.

Finalmente, tal como se explica en la sentencia, entre los meses de febrero y marzo de 2016, el acusado llegó en estado de embriaguez a casa y empezó a gritar a su mujer hasta que le propinó, de nuevo, una bofetada.

La víctima también explicó que el acusado le obligaba a realizar prácticas sexuales, pese a saber que "lo hacía en contra de su voluntad".

En este sentido, la mujer declaró que "hasta cierto punto creía que era su obligación, pues en su mente estaba que tenía que soportar" y porque "estaba educada en respetar".

En relación al informe psicosocial realizado a la mujer, se desprenden valoraciones que la describen como una persona con "poca confianza en sí misma, con miedos, baja autoestima y una cierta predisposición a dudar de ella".

Se trata, además, "de una persona sensible que experimenta reacciones agudas de ansiedad ante situaciones de estrés".

Pese a las agresiones vividas, la mujer en ninguna ocasión fue al médico para ser atendida de sus lesiones, aunque, después de denunciar los hechos, fue atendida médicamente y se le diagnosticó un estado ansioso-depresivo por el que ha sido tratada farmacológica y psicológicamente.