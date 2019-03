El cine iberoamericano y los 40 años de "Alien" se apoderan de Miami

Miami , 1 mar .- El cine en español mantiene toda su pujanza en la 36 edición del Festival de Cine de Miami, que proyectará a partir de este viernes 160 filmes, documentales y cortos procedentes de 40 países, y celebrará el 40 aniversario de la aterradora obra maestra "Alien", del británico Ridley Scott.

Miami se inunda de buen cine y atractivos estrenos hasta el próximo 10 de marzo y tendrá en las producciones de sello iberoamericano el "centro y corazón" del certamen, dijo hoy a Efe Jaie Laplante, director ejecutivo de la cita cinematográfica.

Retiene la gran pantalla en español, sin duda, el cetro del festival con propuestas de primer orden en diferentes categorías y la estimulante sección HBO Ibero-American Film Award lista con 22 películas que se disputarán un premio de 10.000 dólares (8.784 euros).

"Todas nuestras películas iberoamericanas son maravillosas y queridas, entre estas la guatemalteca "Temblores", de Jayro Bustamante, que tiene su estreno en Norteamérica y recibirá un galardón especial", señaló Laplante, que fue condecorado en 2018 con la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel La Católica por su apoyo al cine español.

"Temblores" (2019), un filme sobre el machismo, la opresión y la misoginia, narra la historia de Pablo, que se enamora de Francisco y decide abandonar a su familia profundamente creyente y convencida de que la homosexualidad de Pablo es curable.

El cine iberoamericano toma el pulso a la realidad también con uno de los estrenos mundiales más interesantes: el hermoso largometraje "El Proyeccionista" (2019), una producción dominicano-española del cineasta José María Cabral, que compite también en la sección Knight Marimbas Award y se proyectará subtitulada en inglés.

Cabral (República Dominicana) narra en "El Proyeccionista" la historia de un hombre que pasa solo la mayor parte de su tiempo, operando un proyector en un cine, y encuentra su único consuelo en una mujer que aparece en el carrete de una película.

La presencia femenina hispana gana también terreno en la cita con el "trabajo de mujeres increíbles" como las españolas Iciar Bollain, Celia Rico Clavellino y Almudena Carracedo, la argentina Ana Katz, la dominicana Leticia Tonos o las mexicanas Alejandra Márquez Abella y Bani Khoshnoudi.

La mujeres tienen especial peso desde el comienzo del festival de Miami, ya que este año abre el certamen el documental "This Changes Everything" (2018), del estadounidense Tom Donahue, que aborda la desigualdad de género en el cine y la televisión de EE.UU.

En esta edición, el festival homenajea además a la actriz estadounidense Patricia Clarkson, de 59 años, ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria por su papel en "Heridas abiertas", una serie de HBO realizada por Jean-Marc Vallée.

Este pulso que toma el festival a los problemas de la sociedad actual se acelera con motivo de la celebración del 40 aniversario del estreno de «Alien, el octavo pasajero» (1979), el viaje espacial más terrorífico de la ciencia-ficción.

Se trata de un "clásico que merece ser descubierto una y otra vez por cada nueva generación de fans del cine de ciencia ficción y terror", resaltó el director y comisario jefe del festival, dependiente del Miami Dade College (MDC).

El certamen de este año se hace eco también del éxito de las series españolas a nivel mundial, como es el caso de "La casa de papel", "Élite" y, ahora, de "Gigantes", en su "premiere" estadounidense para la noche de clausura del festival, donde se proyectarán dos capítulos subtitulados en inglés.

De esta cita cinematográfica que supera ya las tres décadas, Laplante destacó su "personalidad dinámica y multifacética, fuerte y distinta", valores que han reforzado, afirmó, su "atractivo y seguimiento durante los últimos años".