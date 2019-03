Cáceres: "Va a ser una final entretenida"

Glasgow, 1 mar (EFE).- El alicantino Eusebio Cáceres, clasificado por primera vez para la final de longitud de unos Europeos en pista cubierta con un salto de 7,76 metros, augura que será una final "entretenida" y asegura que se ha sentido bien, rápido.

"A pesar de que técnicamente he perdido, me encuentro rápido, y para ser las diez de la mañana no está mal. En la final son seis saltos, sin ninguna restricción, y cada uno que haga será el último", declaró.

Se mostró optimista para la final: "En la entrada chocaba bastante y las dos caídas han sido muy malas, pero bueno, me he sentido bien. La final es otro rollo, más tarde, así que no habrá problemas. Voy para arriba".

"Me faltan competiciones", confesó, "salir de los dolores, pero quiero seguir subiendo. Quiero disfrutar de la competición. Sólo con poder competir y acabar el último salto ya está bien. Los rivales están bien, el ucraniano, el griego. Va a ser una final entretenida, y yo quiero estar peleando con ellos".

Cáceres se clasificó para la final con un salto de 7.76 que le bastó para obtener el sexto lugar entre los ocho clasificados.