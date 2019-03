El artista venezolano Sheroanawë Hakihiiwë, Premio illy SustainArt en ARCO

Madrid, 1 mar (EFE).- El venezolano Sheroanawë Hakihiiwë ha ganado el Premio illy SustainArt en la 38 edición de ARCO, gracias a un conjunto de 63 dibujos sobre papel de fibra de caña que fabrica el propio artista y titulado "Donde yo vivo en mi selva y en el río Orinoco también viven estos animales".

Hakihiiwë (El Platanal, Venezuela, 1971) ha sido seleccionado entre once finalistas procedentes de países latinoamericanos y productores de café, por un jurado formado por Manuela Moscoso, comisaria de la Bienal de Liverpool; Lucía Sanromán, directora del Laboratorio de Arte Alameda; y del Large Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, así como la dirección artística de illycaffè.

El jurado ha otorgado el premio al artista venezolano por la "importancia de su obra, que abstrae y narra la vida cotidiana indígena a través de un nuevo lenguaje, que el artista inició con su proceso artístico en 2004".

Andrea Canepa, Andres Pereira Paz, Carlos Motta, Cinthia Marcelle, Claudia Martínez Garay, Oscar Santillán, Rita Ponce de León, Santiago de Paoli, Sofia Durrieu y José Vera Matos han sido los finalistas de la duodécima edición de los Premios illy SustainArt otorgados en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid.

Feria que exhibirá hasta su clausura, el día 3 de marzo, la obra galardonada de Hakihiiwë, dentro de la sección "Diálogos" en la galería ABRA.

Además de un "trampolín artístico", el premio también consta de una dotación económica -sin la compra de la obra- para que "esta joven promesa del arte pueda seguir desarrollando su creatividad", precisa illy en una nota de prensa.