De Arriba y Mariano García a semifinales de 800

Glasgow, 1 mar (EFE).- El salmantino Álvaro de Arriba y el murciano Mariano García estarán este sábado en las semifinales de los campeonatos de Europa en pista cubierta después de ganarse el puesto con solvencia en la primera ronda, que dejó fuera al madrileño Pablo Sánchez-Valladares.

García, de 21 años, campeón de España sub-23 y absoluto este año, llegaba como tapado, a la sombra del consagrado De Arriba, que venía de obtener una victoria de prestigio en la reunión de Dusseldorf (Alemania), última del World Indoor Tour.

El murciano, que sorprendió a De Arriba en el reciente campeonato de España de Antequera, corrió la primera serie, sin referencias. Sólo pasaban dos a semifinales (y dos en la repesca) y tenía a tres adversarios con mejor marca que la suya (1.47.75).

Hizo el gesto clásico de arrancar la moto antes de partir por la calle tres. Corrió atrás el primer giro, progresó hasta el quinto en el segundo, hasta el segundo en la contrarrecta y se relajó al final, una vez que se vio clasificado como segundo con 1:48.09, sólo superado por el bosnio Amel Tuka (1:47.95), bronce en el Mundial al aire libre de Pekín 2015.

"Estoy reventado, he hecho casi marca personal. Hace cuatro meses estaba con problemas de rodilla, pero esto es trabajo y sacrificio. Estaba muy nervioso, pero he salido ahí y lo he visto lleno a reventar, algo que no he vivido nunca, y me he venido arriba. La primera gran final, que era la de hoy, la he pasado. Espero superar también mañana la segunda, en semifinales. Son regalos que te da la vida", comentó exultante Mariano García.

De Arriba, que obtuvo la medalla de bronce hace dos años en Belgrado, volvía a ser uno de los favoritos. Por marca del año (1:46.63) y sobre todo por su récord personal (1:45.53) era superior al resto en la quinta y última serie.

El salmantino no hizo el menor exceso. Empezó atrás, progresó a mitad de trayecto, se situó segundo al entrar en el último giro y se dejó llevar en los últimos metros hasta cruzar segundo con 1:48.15, por detrás del británico Jamie Webb (1:47.96).

Sánchez-Valladares, madrileño del FC Barcelona, competía por primera vez con la selección absoluta y nadie le pedía cuentas. Había hecho marca personal este año (1:48.87) y su presencia en el Europeo ya era un éxito. Entró quinto al último giro en la cuarta serie y ganó un puesto: cuarto con 1:48.90, eliminado.

Las semifinales masculinas de 800 se disputarán este sábado a partir de las 19.25, hora peninsular española.