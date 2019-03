Anquela: "Te puede ganar cualquiera en cualquier momento"

Oviedo, 1 mar (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, no contempla que haya relajación en su plantilla pese a la mala situación clasificatoria del Lugo, próximo rival de los azules, y advirtió de que, pese a la dinámica de cada equipo, cualquiera puede ganar "en cualquier momento y en cualquier campo".

"No pensamos jamás en relajarnos. Todos los partidos hay que afrontarlos desde el respeto, porque si no estás metido en el partido durante la semana no te puedes meter cuando empieza: es un partido más en una categoría donde todos estamos muy igualados, no me voy a cansar de repetirlo", señaló el técnico jienense.

Anquela reconoció que el Lugo le preocupa y que está tan capacitado para sacar puntos del Tartiere como el Extremadura, que cosechó un empate en la primera vuelta, por lo que quiere competir contra él como si fuera "el último partido".

"Siempre pensamos en dar continuidad al buen trabajo, si puede ser un con una victoria sería perfecto. Lo único que se puede pedir a nuestra afición es que nos ayude, porque pasaremos momentos complicados. Hay que ir todos a una", apuntó.

Anquela señaló que tiene el once "más o menos claro" y adelantó que "va a variar un poco" su propuesta respecto al choque ante el Albacete, que aún le tiene "un poco confundido" y del que además de un punto, el Oviedo se trajo la falta por tarjetas de Folch que acabará supliendo Javi Muñoz.

"Espero que no nos afecte esa baja, ojalá que el que entre en su sitio lo haga como lo viene haciendo y seamos un equipo reconocible, porque hicimos un trabajo excepcional y tuvimos nuestras ocasiones. A Javi no le puedo cortar las alas, intentaremos ser equilibrados. Ojalá no tengamos que hacer cambios, eso significa que la cosa funciona", concluyó.

Los azules trabajaron a puerta cerrada en una sesión tras la cual no se descartó del todo a Carlos Martínez, con el que el cuerpo técnico se da 24 horas más de cara a meterlo en una lista en la que Saúl Berjón parece no tener hueco, ya que, en palabras de Anquela, está bien pero "se va con cuidado con él".