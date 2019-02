Will Smith no estará en la secuela de "Suicide Squad"

Los Ángeles , 27 feb .- El actor Will Smith, uno de los protagonistas de "Suicide Squad" (2016), no estará en la secuela de esta cinta de antihéroes de Warner Bros. que prepara el cineasta James Gunn, informó hoy el medio especializado Variety.

Los problemas de agenda del actor, una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, parecen estar detrás de su renuncia a interpretar de nuevo al personaje de Deadshot.

Smith estrenará en mayo la nueva versión de "Aladdin" de Disney y lanzará en 2020 "Bad Boys for Life", tercera entrega de la saga de comedia y acción "Bad Boys" que protagoniza junto a Martin Lawrence.

La siguiente película de "Suicide Squad", que se estrenará en agosto de 2021, no será una secuela como tal sino una nueva mirada a este mundo de antihéroes con un reparto nuevo en su mayoría.

La primera cinta tuvo como protagonistas a Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto bajo la dirección de David Ayer.

"Suicide Squad" recaudó 746 millones de dólares, pero tuvo una tibia recepción por parte de críticos y fans.

La silla de director en la secuela de "Suicide Squad" tendrá el nombre de James Gunn.

El fichaje de Gunn fue muy comentado en Hollywood puesto que tuvo lugar poco después de que fuera despedido por Disney como director de "Guardians of the Galaxy Vol.3" tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter.

Gunn se había hecho cargo de la dirección de "Guardians of the Galaxy" (2014) y de su continuación "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017).

La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares, mientras que la segunda se embolsó 864 millones.

El reparto de la saga "Guardians of the Galaxy" pidió, sin éxito, el regreso de Gunn como realizador de la tercera película a través de una carta publicada en las redes sociales.