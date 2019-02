Viscofan gana 123,7 millones de euros en 2018, un 1,4 % más

Madrid, 28 feb (EFE).- La empresa española de envolturas alimentarias Viscofan ganó 123,7 millones en 2018, un 1,4 % más que en el periodo anterior, con una cifra de negocios de 786 millones de euros (1 %), según ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha detallado que el ebitda ha sido de 208,7 millones, un 1,2 % menos y un beneficio de explotación de 146,3 millones, un 5,5 % menos.

Respecto a los resultados del cuarto trimestre, desde Viscofan han subrayado que la cifra de negocio ascendió a 208,1 millones (5,5 %), con un resultado neto de 35 millones, un 17,5 % más.

En este sentido, han resaltado que estas cifras se producen por un "aumento de volúmenes, el incremento medio de precios y el cambio de perímetro".

El citado cambio de perímetro se produce con la adquisición el pasado noviembre de las compañías Globus (Australia y Nueva Zelanda, por 8 millones de euros) y Transform Pack Inc (Canadá, por alrededor de 1,8 millones de euros), Supralon Verpackungs (Alemania, por 12 millones).

Por mercados geográficos, Europa y Asia suponen el 56,9 % del total, con unos ingresos de 447,6 millones (un 0,6 % en términos comparables); Norteamérica (28,5 % del total), supuso 223,8 millones (2,7 % comparable), y Latinoamérica (un 14,6 %), registró 114,6 millones (un 11,9 %).

El Consejo de Administración ha propuesto para su aprobación en la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo complementario de 0,95 euros por acción a pagar el próximo 6 de junio de 2019.

La remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2018 se compone de una remuneración ordinaria total de 1,60 euros por acción y un dividendo extraordinario de 0,13 euros por acción.

Para el presidente del Grupo, José Domingo de Ampuero y Osma, los resultados que han dado hoy a conocer muestran la fortaleza de la compañía "que ha desplegado con éxito sus iniciativas de transformación interna, mientras que ha tenido que adaptarse a un entorno de mercado exigente debido a la debilidad en las divisas y al alza en los costes de producción".

Dentro del Plan estratégico "More to be", la compañía cita la puesta en marcha de la nueva planta de celulósica y fibrosa en Cáseda (España), que cuenta con una inversión acumulada de 71,2 millones de euros, 20 de ellos en 2018.

De acuerdo a los datos de Viscofan, el mercado de las envolturas ha crecido en volúmenes en torno al 2 % en 2018, "en línea con el crecimiento obtenido por el Grupo", con un impulso en el último trimestre "gracias a la fortaleza de los volúmenes en Latinoamérica y la recuperación en Asia".