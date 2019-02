Valverde:"Mañana se decide la carrera, Roglic está fuerte pero lo intentaré"

Khor Fakkan , 28 feb .- Alejandro Valverde (Movistar), campeón del Mundo en ruta, se jugará este viernes el Tour de los Emiratos en la subida a Jebel Jais frente al actual líder, el esloveno Primoz Roglic, quien aventaja al español en 21 segundos.

"Mañana se decide la carrera, 21 segundos pueden ser muchos o pocos, batir a Roglic será difícil porque es un corredor muy fuerte. Vamos a ver qué se puede hacer, si no es posible ganar el Tour buscaré al menos la etapa. Una pena que ayer con la caída perdiera unos segundos preciosos", dijo el "Bala".

Valverde explicó que la subida no es especialmente dura, pero advirtió de los efectos que puede tener el siempre temido viento.

"Conozco la subida de Jebel Jais, es muy larga, de 23 kilómetros, pero no es dura, la he hecho entrenando. Es diferente a la de Hatta, que es más explosiva. Creo que puede influir mucho el viento, ya que siempre provoca tensión y desgasta mucho. No sé si voy a atacar o no, pero intentaré ganar, como siempre".

Valverde, ganador el pasado martes en Jebel Hafeet, tratará de reeditar una victoria en los EAU, pues en 2018 se impuso en el TYour de Abu Dabi. Sería su primer triunfo en una general con el maillot arcoíris de campeón mundial.