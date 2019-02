Uche, única baja del Rayo Vallecano para medirse al Girona

Madrid, 28 feb (EFE).- El centrocampista nigeriano Uche Agbo, que la pasada jornada no estuvo frente al Getafe por un "tema personal", es la única baja del Rayo Vallecano para medirse al Girona, según desveló este jueves el entrenador Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel'.

Uche es la única baja confirmada del Rayo para medirse esta jornada al Girona en el partido que se disputará en el estadio de Vallecas.

"Uche vino con un tema personal que lo tiene que solucionar. Está de baja, no entrena con nosotros y hasta que no se reincorpore no jugará", dijo Míchel hace unos días y este viernes ha vuelto a confirmar que sigue sin estar disponible.

El técnico madrileño informó de la noticia después de pasar toda la semana entrenando a puerta cerrada sin permitir el acceso a la Ciudad Deportiva a medios de comunicación y aficionados.

El resto de jugadores de la plantilla se encuentra disponible y hasta el mismo viernes no se conocerá la convocatoria. Esta semana entrenaron con el primer equipo los canteranos Sergio Moreno y Martín, aunque su presencia en la lista definitiva de convocados es complicada debido a la cantidad de efectivos que tiene Míchel.

La pasada jornada se quedaron sin convocar por decisión técnica los defensas Alejandro Gálvez, Alejandro Catena y Sergio Akieme, el centrocampista Álvaro Medrán, el extremo Gael Kakuta y el delantero Javi Guerra.