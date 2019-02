Tres empresas emergentes españolas compiten por premio europeo de movilidad

Bruselas, 28 feb (EFE).- Tres empresas emergentes españolas compiten por el premio europeo a la mejor "Start up" de movilidad y transporte de la Unión Europea creado para avalar a empresas jóvenes e innovadoras en el campo de la movilidad sostenible.

Se trata de Muving-Torrot, de motos eléctricas; Shotl, plataforma de movilidad urbana, y Zeleros Hyperloop, de futuras tecnologías del transporte.

Las tres se han colado en los 50 finalistas de los premios, que se entregarán en el museo del Automóvil de Bruselas el próximo 11 de abril y con el príncipe Alberto de Mónaco como conductor de la gala.

El "European Startup Prize For Mobility" es una iniciativa público-privada, lanzada por Karima Delli, presidenta de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, y cofundada por The Boston Consulting Group y VIA ID, y que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

"En Europa, tenemos un ecosistema increíble de pequeñas nuevas empresas y somos mejores que Sillicon Valley porque nos importa el cambio climático y el desarrollo duradero", destacó Delli, que se felicitó del gran número de proyectos recibidos sobre movilidad ecológica, baterías, transporte compartido y nuevas tecnologías.

Más de 660 empresas emergentes de toda Europa presentaron sus solicitudes para el premio, que ya va por la segunda edición.

Los 10 participantes que consigan mejor evaluación del jurado ganarán un viaje con todos los gastos pagados a cinco capitales tecnológicas europeas (entre ellas Barcelona) en las que podrán conocer a inversores, impulsores de negocio, socios locales y clientes potenciales a lo largo de 2019.

Además, se seleccionarán cuatro "superganadores" que recibirán asesoría empresarial, comercial y legal especializada del Boston Consulting Group y de otros socios legales y corporativos, con el fin de aumentar sus operaciones tanto en Europa como fuera de ella.

En la edición del pasado año participaron quinientas empresas jóvenes y entre los ganadores estuvieron Klaxit, Cocolis, Cargonexx y Whim by Maas Global.