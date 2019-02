El Senado confirma a defensor del carbón como jefe de medioambiente de EE.UU.

Washington, 28 feb (EFE).- El Senado de EE.UU. confirmó hoy a Andrew Wheeller, conocido defensor de la industria del carbón, como titular de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), tras ser nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los republicanos hicieron valer la leve mayoría con la que cuentan en la Cámara Alta y aprobaron la designación con el respaldo de los 52 senadores conservadores y el rechazo de los 47 demócratas.

Wheeler llevaba desde julio pasado dirigiendo de manera interina ese departamento, dedicado a preservar el medioambiente, y en noviembre pasado Trump había anunciado que pensaba en hacer permanente su nombramiento.

"Me siento honrado y agradecido de que el presidente Trump me haya nominado para dirigir la EPA (...) Para mí, no hay mayor responsabilidad que proteger la salud humana y el medioambiente", dijo el propio nominado en una declaración.

Wheeler tomó en julio pasado las riendas de la EPA de manera interina cuando el anterior jefe de medioambiente, Scott Pruitt, renunció a su cargo tras ser acusado de numerosas irregularidades.

Bajo su mando, la EPA anunció una propuesta de normativa que facilitaría la eliminación de regulaciones sobre las emisiones de las centrales térmicas de carbón, una nueva medida de Trump para deshacer el legado de su predecesor, Barack Obama, en materia de lucha contra el cambio climático.

Wheeler suscitó un fuerte debate debido a su trabajo en el pasado para una de las principales compañías de carbón del país, Murray Energy, así como para empresas mineras y grupos de presión a favor de los combustibles fósiles.

Su nominación fue recibida con fuertes críticas de los grupos ambientalistas, que consideran que es un peldaño más en la escalera de Trump para desmontar las políticas de protección ambiental existentes y a favor de los sectores que niegan el cambio climático.

"El liderazgo de Wheeler en la EPA sería una continuación del peligroso enfoque forjado por su predecesor, Scott Pruitt", afirmó en una declaración el presidente del Fondo de Defensa Medioambiental (EDF), Fred Krupp, que indicó que Estados Unidos "necesita un Administrador de EPA guiado por la ciencia, que respete nuestras leyes ambientales y valore la salud pública".

Durante su trayectoria en la EPA, "Wheeler ignoró la ciencia y atacó los cimientos de la protección ambiental", agregó Krupp, que citó una norma que limita la emisión de mercurio y otros componentes tóxicos por parte de las centrales eléctricas del país.