Roglic: "Estoy preparado para la etapa decisiva de mañana"

Khor Fakkan , 28 feb .- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), líder del Tour de los Emiratos, se mostró "preparado" ante la decisiva etapa de este viernes con el ascenso a Jebel Jais, donde deberá defender sus opciones con 21 segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde.

" Por supuesto que estoy listo para la etapa decisiva de mañana. Será una etapa complicada, con una subida difícil, pero me encuentro con fuerzas y tengo un gran equipo para defender el maillot rojo. Sé que mis rivales me atacarán, pero estoy listo para lo que venga. Tendremos una estrategia, pero no la vamos a desvelar ahora, dijo el jersey rojo en la meta de Khor Fakkan.

Sobre la etapa de hoy, Roglic se refirió a "un largo día tranquilo, pero no aburrido, ya que siempre teníamos que ir atentos con los vientos cruzados del desierto".

" De nuevo, nuestro equipo hizo un gran trabajo protegiendo el jersey rojo".