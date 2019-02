Plaza : "Me presiona más mi mujer para ganar títulos que la directiva"

Valencia, 28 feb (EFE).- Andreu Plaza, entrenador del Barça Lassa, aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final de la Copa de España de fútbol sala que les enfrentarán al Jaén Paraíso Interior que no tiene presión por ganar el título.

"No tengo presión por no ganar títulos. Cero. Es la verdad. En defensa de mis directivos tengo que decir que no me presionan, me presiona más mi mujer que me ha dicho que quiere llenar una estantería y no la llenamos", señaló entre risas en una rueda de prensa conjunta con representantes del equipo jienense.

El técnico quiso recordar "al escuchar la humildad del Jaén" que "ellos son los vigentes campeones y nosotros y los otros somos los aspirantes".

"Es un partido que imagino que será igualado, con un equipo que está acostumbrando a llegar a las finales y ganarlas. Nosotros estamos en el camino de intentar ganar al actual campeón, pero no será fácil. Es uno de los rivales más incómodos", destacó.

Plaza admitió que no sabe qué versión dará su equipo, auguró "nervios iniciales" y dijo que tratarán "de dominar las emociones y hacer un partido como estamos haciendo últimamente".

Sergio Lozano, ala del equipo catalán, resaltó que en este choque "no vale nada lo que has hecho en los partidos anteriores, sólo vale cuando entras, las sensaciones de ese día".

"Es un equipo muy complicado y tiene un idilio con la Copa, se sienten a gusto y arropados con su gente. Han ganado dos de las últimas cuatro ediciones así que máximo respeto", apuntó antes de resaltar que tanto el equipo como él mismo están en "buen momento".

"Tras el calvario con las lesiones, con dos operaciones, esta temporada por fin he empezado a encontrarme y a jugar sin dolor. Por fin vuelvo a disfrutar solo del fútbol sala", concluyó.