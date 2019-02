Peleteiro: "He hecho más saltos en los entrenamientos que en toda mi vida"

Glasgow, 28 feb (EFE).- La triplista española Ana Peleteiro llega a los Europeos de Glasgow con sólo una competición y media este año, pero no le preocupa porque se ha prodigado en los entrenamientos bajo la dirección del cubano Iván Pedroso.

"Sólo hice una competición completa (el 2 de febrero en Karlsruhe, cuando venció a la campeona mundial, la venezolana Yulimar Rojas con récord personal, 14,52), y otra en la que me lesioné (Madrid), pero lo que importante son los saltos que hemos acumulado en los entrenamientos, que son muchísimos, más que en toda mi vida", declaró a EFE en vísperas de su entrada en acción.

Peleteiro confía en mejorar su marca personal en el Emirates Arena de Glasgow y, como siempre dice, "ir paso a paso". "No pienso en el récord de España (Carlota Castrejana, 14,64, Birmingham 2007). Cuando sea llegará".

Con respecto a las molestias físicas en el pie izquierdo que le impidieron terminar el concurso de la reunión de Madrid, asegura que han desaparecido. "Todo bien en el pie. Si hago bien el salto no me molesta y la cabeza está bien, que es lo más importante".

"Espero disfrutar y dar lo mejor de mí. Voy como segunda del ránking de las participantes pero eso es solo una estimativa, una estadística. Lo importante es llegar allí y hacerlo. Yo sé que estoy bien, pero las medallas no sólo dependen de mí", advirtió.

La atleta gallega, bronce en el Mundial en sala pasado y también tercera en los Europeos de Berlín 2018 al aire libre, ha demostrado su garra competitiva en los últimos años. "Siempre me he venido arriba en las competiciones. El trabajo duro da sus frutos y si entrenas bien no tiene por qué salir mal en las competiciones".

Sobre la extensión de la presente temporada (el Mundial de Doha termina en octubre), explicó: "Si fuera una atleta ya más madura o tuviera experiencia en más campeonatos, a lo mejor no hubiese hecho pista cubierta, que sería lo más precavido, pero soy joven y tengo que hacer estas competiciones porque me dan experiencia y luego descansar bien para hacer como si fueran dos temporadas", explicó.

"(La colombiana) Caterine Ibargüen -mejor atleta mundial del año 2018 para la IAAF- ha empezado apenas hace un mes, pero tiene tiempo de sobra, le quedan diez por delante", apuntó Peleteiro, que empezará a competir este viernes a partir de las 13.00 horas.