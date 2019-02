Míchel: "El partido del Girona es vital, debemos demostrar que estamos vivos"

Madrid, 28 feb (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que el partido de esta jornada frente al Girona es "vital" y dijo que lo afrontan con la intención de demostrar que son "fiables" y están "vivos en la competición".

El Rayo Vallecano es penúltimo clasificado de la Liga con 23 puntos, está en descenso, pero una victoria frente al Girona podría sacarle de la zona de abajo si ganan y le acompañan los resultados de Villarreal, Celta de Vigo y Valladolid.

"El partido es importantísimo y todos lo tenemos claro. Es vital para nosotros. Debemos revertir la mala sensación del otro día y ser fiable, activo y demostrar a la afición que estamos vivos en la competición", dijo Míchel.

El técnico madrileño hizo autocrítica del último partido frente al Getafe, en el que perdieron y el equipo no estuvo bien.

"No dimos buena sensación y no competimos como veníamos haciéndolo. Más allá de ganar o perder tenemos que dar la sensación de competir y el otro día no la dimos. Hay que demostrar que eso fue un mal día y a partir de ahora somos intensos, tenemos ilusión y mucha motivación", señaló.

"Siempre separo el resultado del rendimiento. En Getafe no fueron buenos los números del rendimiento y por eso no estamos contentos, pero la línea es positiva. Contra el Atlético se vio un buen Rayo y ese es el camino a seguir. Nuestra idea es que frente al Girona se va a ver un gran Rayo", confesó.

El Girona, rival también por la permanencia, afronta el partido con la necesidad de ganar al tener 28 puntos, cinco más que el cuadro madrileño.

"Es un equipo que puede tener varias versiones dependiendo de como juegue y tiene mucho gol con Portu, Borja y Stuani. Nosotros debemos ser capaces de quitarles el balón. Eusebio es un entrenador que apuesta por el juego combinativo y da soluciones al jugador, pero debemos ganarles la intensidad", señaló.

El técnico madrileño lanzó un mensaje a la afición para que acuda al estadio y apoye al equipo en este partido tan importante.

"Siempre hemos dicho que la afición es única. Jugar en Vallecas es espectacular y les necesitamos. Por nuestro lado debemos demostrar desde el minuto uno que vamos a tener máxima intensidad, que buscaremos los tres puntos y necesitamos a todos para competir en esta categoría", concluyó.