Martín Vázquez: "La temporada del Real Madrid no nació bien"

Madrid, 28 feb (EFE).- Rafa Martín Vázquez, exfutbolista del Real Madrid, aseguró este jueves que la temporada del conjunto blanco "no nació bien" desde lo ocurrido con la contratación de Julen Loeptegui.

"Todo en el Madrid desde el inicio de la temporada ha sido un contratiempo tras otro, desde la llegada de Lopetegui, por cómo llegó. No nació bien la temporada", dijo en el 'El clásico de la Liga Santander a debate', en el Corte Inglés de Sanchinarro en Madrid.

En el acto, moderado por Félix José Casillas, estuvieron presentes también Albert 'Chapi' Ferrer, exjugador del Barcelona, junto a varios periodistas: Luis Villarejo, director de deportes de EFE; José Damián González, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña (APDM); Carlos Carpio, subdirector de MARCA; Javier Matallanas, periodista del diario AS; y Gaspar Díez, director de deportes de Europa Press.

El que fue jugador madridista analizó lo acontecido en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, del que destacó el buen juego del Real Madrid en la primera mitad.

"Creo que ayer vimos una buena primera parte del Real Madrid. Jugó bien con sus bazas, pero no fue capaz de materializar las ocasiones. En la segunda mitad todo cambió, sobre todo a raíz del primer gol", declaró.

Un partido que se repetirá este sábado, pero en LaLigaSantander.

"Son partidos muy especiales donde hay mucha rivalidad. Los encuentros con el Barcelona se han convertido en algo más que un simple partido de fútbol porque históricamente han sido los equipos que han optado a conseguir los títulos", destacó.

A pesar de la eliminación de la Copa del Rey y la distancia de nueve puntos en Liga respecto al Barcelona, Martín Vázquez no quiso hablar de fin de ciclo, sino de falta de planificación: "Para mí no hay finales de ciclo, lo que sí habría que analizar es si se ha planificado bien la plantilla para suplir las bajas que ha habido los últimos años, más allá de la de Cristiano".

Una idea en la que insistió al hablar de la falta de gol del brasileño Vinicius Junior: "No me parece que sea un goleador, porque no tiene eso, egoísmo. Si tu tienes un jugador que desborda, como él, tendrás que tener otro que sea capaz de meterla en la portería".

Además, el exfutbolista del Real Madrid alabó a Leo Messi, pero puso el foco en los jugadores que le han rodeado estos años: "Hay que ver quién juega alrededor de Messi. El equipo es muy acorde a lo que el necesita. Hay jugadores que le hacen mucho mejor a él también".