LaLiga genera un impacto económico equivalente al 1,37 % del PIB español

Madrid, 28 feb (EFECOM).- La actividad económica de LaLiga de fútbol profesional genera un impacto económico anual equivalente al 1,37 % del producto interior bruto (PIB) español, de unos 15.688 millones de euros en la temporada 2016-17, según un estudio elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers presentado este jueves.

El estudio refleja que el impacto económico de LaLiga se ha duplicado en los últimos cuatro años, respecto a la temporada 2012-13, cuando el impacto fue de 7.600 millones y suponía el 0,75 % del PIB, mientras que su influencia en el empleo creció un 28 % en este periodo (de 140.000 puestos de trabajo a 184.600) y la recaudación fiscal un 41 %, de 2.995 millones a 4.089.

Estos 15.668 millones de euros se dividen en 3.010 millones de impacto directo, generado por los propios clubes; 5.594 millones indirectos, el de los proveedores del fútbol; 3.998 millones de "impacto tractor", el de los sectores que se relacionan con el fútbol, y 3.086 millones de impacto inducido, el gasto que realizan los espectadores.

"El fútbol es un 'input' para otras muchas empresas, no solo genera actividad porque el fútbol gaste dinero, sino porque muchos sectores económicos usan el fútbol como palanca para generar actividad", ha apuntado Jordi Esteve, socio de la consultora.

Dentro de este denominado "impacto tractor", 2.398 millones tienen que ver con los gastos de los aficionados en día de partido (1.072 millones en el estadio, 1.226 millones en bares y 100 millones en turismo), 561 millones con el gasto en televisión de pago, otros 561 millones en medios de comunicación, 261 millones en apuestas y 217 en videojuegos.

Los autores del estudio han enfatizado que por cada euro de ingresos de LaLiga se generaron 4,2 euros adicionales en el resto de la economía, un efecto análogo en el empleo, en el que cada puesto de trabajo generado por la competición da lugar a otros cuatro en otros sectores.

Según este estudio, el fútbol profesional español generó durante la temporada 2016-17 un total de 184.626 empleos, de los cuales 47.674 se refieren a la propia competición, 49.145 son empleos indirectos, 58.945 son puestos de trabajo que se corresponden con "industrias tractoras" y 3.086 son puestos inducidos.

Como ejemplo, los autores del estudio han explicado que el 58 % de los abonados a la televisión de pago tienen incluido el fútbol y el 41 % no contrataría ese producto si no incluyera este deporte; o que el 65 % de los clientes de prensa lee la sección de deportes y un 22 % no lo compraría si careciera de ella.

La actividad de los clubes profesionales del fútbol español reportó a las arcas públicas 4.089 millones de euros en impuestos, de los cuales 1.163 millones se canalizaron a través del impuesto del IVA, 1.075 millones por el impuesto de la renta (IRPF), 1.036 millones por cotizaciones a la Seguridad Social, 640 por el impuesto de sociedades y 175 por impuestos especiales.

"Tenemos que hacer reflexiones sobre cómo ha sido posible que en cuatro años hayamos pasado del 0,70 % del PIB al 1,40 %, qué retos tenemos los próximos años para mantener este crecimiento, seguir siendo el 1,40 % del PIB o ser más", aseguró el presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante la presentación del informe.

En este sentido, el dirigente de la competición ha destacado el control económico y la comercialización conjunta de los derechos televisivos como aspectos clave para llegar a este escenario.

Tebas también ha repasado los riesgos del negocio del fútbol, como la aparición de plataformas de exhibición digitales como DAZN, modificaciones legislativas como el anteproyecto de Ley del Deporte, que puede "poner en peligro" su actividad, la protección europea de los derechos televisivos como propiedad intelectual, o las competiciones deportivas supranacionales a nivel europeo.

"Si no sabemos afrontar estos retos no podremos presentar estos números dentro de cuatro años", ha recalcado Tebas, que ha asegurado que estos resultados "no son fruto de la casualidad, sino del trabajo" de los clubes.

El estudio también recoge una evaluación del impacto social de LaLiga, entre los cuales se ha destacado que la inversión en programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 2016-17 fue de 62 millones de euros, frente a los 40 millones de la Premier League inglesa.