Jonas Brothers anuncian su regreso y publicarán una nueva canción, "Sucker"

Los Ángeles , 28 feb .- El grupo estadounidense de pop Jonas Brothers anunció hoy que regresa, tras más de cinco años de separación, y adelantó que presentará esta noche su nueva canción, titulada "Sucker".

La banda formada por los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas publicó este jueves varios mensajes en Instagram para desvelar su vuelta a la actividad musical y para detallar el lanzamiento de "Sucker", cuyo vídeo se podrá ver en internet hoy a la medianoche del este de Estados Unidos (05.00 GMT del viernes).

Uno de esos mensajes de la banda fue una grabación en la que se ve al presentador de televisión James Corden conduciendo un coche, como hace en su popular espacio musical "Carpool Karaoke", y recogiendo uno a uno a los integrantes del conjunto.

Al final del vídeo, Corden pregunta si se trata de una reunión del grupo y estos responden: "Sí, estamos de vuelta".

Impulsados por Disney Channel, Jonas Brothers se convirtieron en un gran fenómeno juvenil en todo el mundo durante la primera década del siglo XXI.

"It's About Time" (2006), "Jonas Brothers" (2007), "A Little Bit Longer" (2008) y "Lines, Vines and Trying Times" (2009) fueron los cuatro discos de estudio en los que trabajaron juntos, al margen de las bandas sonoras y álbumes en directo que publicaron.

En octubre de 2013, los hermanos Jonas anunciaron su separación como banda.

De los tres miembros del grupo, Nick es quien ha tenido más éxito en su carrera al margen de Jonas Brothers, gracias a discos en solitario como "Nick Jonas" (2014) o "Last Year Was Complicated" (2016).

Además, Nick ha probado suerte en la interpretación con películas como "Goat" (2016) y "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017) o series de televisión como "Kingdom".

Nick se casó en diciembre con la actriz y modelo Priyanka Chopra, mientras que su hermano Joe se ha comprometido con la también intérprete Sophie Turner.