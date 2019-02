Intuición, rebelión y estado de excepción

Madrid, 28 feb (EFE).- Sorprende escuchar la palabra "intuición" o conjugar el verbo rebelarse de la boca de alguien tan medido como Íñigo Urkullu. No tanto oír a Ada Colau hablar de lo "hermoso" y lo "maravilloso" del 1-O, pero sí del estado de excepción que, ha afirmado, había en Cataluña antes del referéndum.

Son algunas de las palabras que ha dejado la novena jornada del juicio del "procés", algo más desinflada tras la maratoriana del miércoles con testigos estrella como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Pero no ha defraudado. Poco a poco se van conociendo detalles de los meses y días anteriores al 1-O, no todos coincidentes.

El día ha empezado con una comitiva de eurodiputados movilizados por el independentismo esperando para pasar a la sala como público. Inconfundibles con sus periódicos internacionales bajo el brazo, han puesto un toque de diversidad a los familiares, estudiantes de Derecho, "indepes" y seguidores de Vox que se van altercando en las sesiones de mañana y tarde.

En el salón de plenos este jueves también ha reaparecido, a ratos, la señal wifi "aporellos" que alguien activa y desactiva a placer, seguramente desde un dispositivo móvil. Con el paso de los días, los acusados, abogados y magistrados se van relajando. Incluso el presidente, Manuel Marchena, ha charlado por teléfono sentado en su sillón justo antes de que comenzara la sesión.

Y lo ha hecho con un testigo que se esperaba clave, Urkullu, el lehendakari que hoy se ha erigido mediador en el conflicto España-Cataluña. Se reunió dos horas con Rajoy, habló con él por teléfono y su "intuición" es que no quería aplicar el 155, aunque no se lo dijo "taxativamente".

"Buenos días. Egun on. Bon dia". En tres lenguas ha saludado al tribunal el mediador que, según Rajoy, no existió. Ha dejado bien claro que se vio y habló con "el presidente del Gobierno español" varias veces, recalcando más su cargo que su nombre.

Rajoy se mostraba "renuente" a hablar de derecho a la autodeterminación, aunque su actitud era la de "escuchar", frente a un Carles Puigdemont que le pidió mediar, que estaba "absolutamente receptivo" y que no deseaba la DUI.

Se vio forzado por una rebelión. Pero no de los líderes independentistas, sino de la gente que el 27 de octubre llenaba la plaza de Sant Jaume. "Se le estaban rebelando", ha afirmado Urkullu.

Rajoy, por su parte, quería aplicar el 1-O la "mínima actuación" con la "máxima delicadeza", mínimos y máximos que, según la otra testigo estrella, Ada Colau, se tradujeron en "horribles" y "brutales" actuaciones de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos.

Porque ese día, ha dicho una alcaldesa, se "maravilló" de lo "hermoso" que era un referéndum organizado por el pueblo, no por los políticos acusados, a los que ha abrazado uno a uno muy cariñosa antes de irse de la sala.

Incluso los cuatro que ya no se sientan en el banquillo (Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Raül Romeva) se han acercado a ella para sentir su calor humano. "Se me parte el alma" de verlos ahí sentados, ha proclamado al tribunal.

Eso sí, ha afirmado que antes del 1-O había en Cataluña una "sensación de estado de excepción" y una gran alarma social, alimentando sin quererlo la tesis de la Fiscalía de que la situación requería de medidas excepcionales.

Lo ha hecho ante un Marchena que ha tenido que poner coto, un día más, a preguntas improcedentes y comentarios fuera de tono, especialmente con el diputado de ERC Gabriel Rufián, que iba al Supremo dispuesto a dar uno de sus espectáculos mediáticos.

Lo ocurrido el 20 de septiembre frente a la Conselleria no pudo ser una revolución porque él se fue a comer y en las revoluciones no se come, el hecho de que la letrada judicial tuviera que abandonar el edificio por el tejado es una "fake news" y hubo más coches "devastados" en la manifestación de taxistas de la Castellana madrileña.

Marchena, puesto a prueba, ha hecho lo posible por acotar sus preguntas. "Aquí no está para dar su opinión". La tensión ha derivado en un enfrentamiento entre el presidente del tribunal y la abogada del Estado porque, le decía él a ella, "lo que piense el señor Rufián" era "perfectamente prescindible".

Incluso el público se le ha ido de las manos cuando otro testigo, el exdiputado de Podemos Albano Dante-Fachin ha afirmado que es "precario" de profesión.

"¿Qué es precario?", le ha preguntado incrédulo el magistrado. Risas entre el público y Marchena ha dado su primer aviso: "Si esto se produce, la agente procederá al desalojo de la sala".

Luego ha llamado al testigo "Fachiani" y, más tarde, consciente de su error, simplemente "señor Dante", como el autor de la "Divina comedia", que también fue político y firme partidario de la unidad italiana.