Iñigo ve la selección "algo secundario": "lo primero de lo primero mi equipo"

Lezama , 28 feb .- Iñigo Martínez consideró este jueves en Lezama a la selección como "algo secundario", ya que para él "lo primero de lo primero" es su equipo, un Athletic en el que se central "al 100 por cien para sacarlo adelante".

Para el central internacional, no obstante, que le convoque Luis Enrique Martínez esta "perfecto" porque si puede "aportar" a la selección española con su presencia "bienvenido sea".

"Siempre he dicho que es algo secundario. Lo primero de lo primero es mi equipo. A partir de ahí, si me llaman perfecto. Ahí voy a estar. Y, si no, intentaré seguir peleando en mi equipo para estar en la siguiente lista. Pero realmente lo que me importa al 100 por cien es venir aquí y sacar esto adelante. Y lo segundo eso, si puedo aportar yendo a la selección, pues bienvenido sea", dijo en Lezama en rueda de prensa.

El jugador de Ondarroa, por otro lado, mostró su "respeto" a su excompañero Kepa Arrizabalaga, del que no quiere "opinar" sobre la negativa a ser sustituido que protagonizó el pasado fin de semana en la final de la Copa de la Liga.

"Yo soy futbolista, sé lo que suele pasar dentro del campo y no me gusta que la gente opine sin saber realmente lo que ha pasado. Y creo que lo que opine yo, en ese sentido, no tiene sentido, ni pies ni cabeza. Le respeto totalmente a Kepa y no me parece lo correcto opinar sobre lo que pasó allí. ¿Por qué? porque realmente no sé lo que pasó", dijo al respecto.

Iñigo confesó, como defensa que es, no le gusta mucho el VAR, aunque también pidió tiempo para que se vaya asentando y dando los resultados que se esperan de la nueva herramienta de vídeoarbitraje.

"Siendo defensa te voy a decir que no. Me está mirando con la lupa en cada acción y entonces te voy a decir que no. Es cierto que hay mucha dudas, mucha polémica y creo que dudamos todos ya. Pero vendrán momentos mejores, todo irá a mejor seguramente y vamos a darle un poco de confianza", solicitó.