CSD incide en que el papel de la mujer en el deporte no tiene vuelta atrás

Logroño, 28 feb (EFE).- La subdirectora del departamento de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), Nuria Garatechea, ha subrayado que el papel que tiene la mujer en el deporte no solo es cada vez más importantes sino que "no tiene vuelta atrás".

Garatechea ha hecho estas declaraciones a EFE con motivo de su participación este jueves en el primer foro Mujer y Deporte que se ha celebrado en Logroño.

En este foro ha presentado el "mapa de la igualdad en el deporte" elaborado por el CSD y que "destaca por la desigualdad" entre hombres y mujeres "aunque depende de qué miremos y cuando" porque "en lo que se refiere al rendimiento de alto nivel el deporte femenino en España ha mejorado mucho".

Así, ha recordado que en los últimos Juegos Olímpicos España obtuvo más medallas femeninas que masculinas "pero hay otros ámbitos en los que los datos son más preocupantes" como por ejemplo que "en esos mismos Juegos, en Río de Janeiro, solo el 11 por ciento de los entrenadores eran mujeres" y que "en España, de 66 federaciones deportivas solo hay 3 presidentas".

No obstante cree que la situación de la mujer en el deporte "no es más que un reflejo de la sociedad" y "es lo mismo que ocurre en otros ámbitos".

Pero "en el deporte se agudiza un poco más por los estereotipos que lo rodean, de masculinidad, de fuerza física o de competitividad", ha matizado Garatechea.

Aunque "el papel de la mujer en el deporte y su mejora es algo que no tiene vuelta atrás" también admite que "este es un camino de largo recorrido en el que queda mucho por hacer".

Por ello ha incidido en acciones emprendidas por el CSD como el fomentar las inversiones en deporte femenino, el mejorar las subvenciones al deporte femenino y el emprender acciones específicas en este campo como el proyecto Universo Mujer.

"Está claro que debe haber más recursos para propiciar una igualdad real y efectiva, para propiciar un cambio social que no es de hoy para mañana" pero "no tiene vuelta atrás y no es una cuestión de quien ocupe las instituciones tras un proceso electoral" ya que "a quien le corresponda, tendrá que coger este tema con fuerza" ya que "la sociedad solo avanzará si luchamos por la igualdad".

Porque aunque "hay que admitir que en las últimas décadas se ha avanzado mucho" hay que avanzar "hacia una sociedad en la que una niña tenga las mismas oportunidades que un niño para practicar un deporte y que nadie le frene porque quiera practicar fútbol, rugby o boxeo, por ejemplo".

Por otro lado, en el marco de este foro, el Ayuntamiento de Logroño ha constituido el Observatorio Mujer y Deporte en el que participarán el CSD y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que busca impulsar programas y estrategias que potencien el deporte femenino.

Este Observatorio cuenta, además, en su inicio con representantes de los principales clubes femeninos de La Rioja y deportistas como la campeona española de Tiro Olímpico, Paula Grande.