Guillermo del Toro aparecerá en un capítulo de "The Simpsons"

Los Ángeles , 28 feb .- El cineasta mexicano Guillermo del Toro aparecerá en un capítulo de la aclamada y longeva serie de animación "The Simpsons".

El realizador de Guadalajara (México) publicó el miércoles por la noche en su perfil oficial de Twitter una imagen en la que aparece una versión animada de su figura junto a Mr. Burns, el millonario que es uno de los personajes secundarios de "The Simpsons".

"Próxima semana...", señaló a continuación Del Toro sin dar, por el momento, mayores explicaciones.

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de la serie, el mexicano sí figura en la lista de actores de doblaje de "Mitigations", el capítulo de "The Simpsons" que se estrenará el domingo 3 de marzo.

"The Simpsons", que está emitiendo en estos momentos su trigésima temporada, es una serie de animación para adultos y entre sus señas de identidad figura la inclusión de numerosos famosos reales en su animado y amarillo universo.

Del Toro, uno de los realizadores más respetados del cine contemporáneo, ganó el año pasado los Óscar al mejor director y a la mejor película por la cinta "The Shape of Water" (2017).

Previamente exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army" (2008).

Del Toro tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que antes del estreno de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida.

Junto a sus compatriotas Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido responsable del enorme éxito de los directores mexicanos en Hollywood.

Con el Óscar al mejor director que recibió Cuarón el pasado domingo por "Roma" (2018), un galardón que, precisamente, le entregó Del Toro, cinco de las últimas seis estatuillas en esta categoría han sido para México.

Cuarón ganó en 2014 por "Gravity", Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant", y Del Toro triunfó en 2018 con "The Shape of Water".