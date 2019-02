Bildu pide a Urkullu aclarar si medió y le exige no ser "equidistante"

Madrid, 28 feb (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha exigido este jueves al lehendakari, Iñigo Urkullu, que aclare si medió o no entre Gobierno y Generalitat y le ha reclamado que no sea "equidistante" en defensa de la "democracia", al tiempo que ha apoyado que la CUP no respondiera ayer a Vox.

En declaraciones a los medios antes de la declaración de Urkullu como testigo en el juicio del "procés", Iriarte ha considerado que el presidente vasco "deberá aclarar lo que (Mariano) Rajoy, bajo juramento, no aclaró. No supo si se había reunido o no con Urkullu".

Para la diputada de Bildu, la actuación del Gobierno fue un "cúmulo de irregularidades": "No creemos que sea normal que todo un parlamento sea quitado de su cargo, que se decapite la mesa de un parlamento o que estén en la cárcel los miembros de un gobierno".

"No podemos dar carta de naturaleza a una causa que nos parece completamente anormal. Es un juicio político, con presos políticos, que están defendiendo la democracia y el derecho a decidir", ha dicho Iriarte, que ha pedido a Urkullu que "por encima de siglas e ideologías" esté "en defensa del derecho a decidir y la democracia".

Iriarte ha reprochado al lehendakari que su actuación fuera "equidistante entre el Gobierno y lo que ocurría en Cataluña", cuando "había que primar lo que miles de catalanes habían dicho en las urnas. Ante eso no se puede ser equidistante".

Sobre el hecho de que los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant se negaran a responder ayer a las preguntas de Vox pese a las consecuencias penales, Iriarte ha sido tajante al opinar que en este juicio están "la Abogacía del Estado, la Fiscalía, el Tribunal, las defensas y está el fascio; no lo puedo decir de otra manera".

"Me parece bastante lógico que representantes de la CUP no quisieran contestar, independientemente de que las leyes indiquen lo contrario", ha sentenciado.