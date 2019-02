Becky G: "No estamos acostumbrados a escuchar a una mujer con confianza"

Viña del Mar , 28 feb .- La cantante estadounidense Becky G afirmó este jueves que la sociedad no está acostumbrada "a escuchar a una mujer con confianza" al ser preguntada por sus polémicas letras en una rueda de prensa previa a su concierto, que mañana, viernes, cerrará la 60ª edición del Festival de Viña del Mar en Chile.

"Mis canciones tienen un mismo mensaje, que es empoderar a las mujeres para decir que nosotras también podemos", explicó la cantante de raíces mexicanas que, aunque no tiene el español como lengua materna, lo emplea en sus canciones y con la prensa.

La cantante de música urbana saltó a la lista de éxitos con su canción en español "Mayores" (2017), en una colaboración con el cantante de trap Bad Bunny, y más adelante le siguió el single Sin Pijama (2018).

Becky G fue descubierta por un vídeo que colgó en YouTube cantando en 2011 y, tras firmar un contrato discográfico, empezó su carrera en inglés y logró situar su sencillo "Shower" (2014) en el número 20 de la lista de los Billboard.

"Nací en Estados Unidos pero soy mexicana de corazón. Me crié escuchando canciones en español de Selena Quintanilla, Vicente Fernández y Jhonny Rivera", explicó la joven cantante que cumplirá 22 años encima del escenario de la Quinta Vergara este viernes.

"Tenía miedo de iniciarme en la música latina, porque el español no es mi primera lengua y no sabía se me iban a aceptar. También porque la música urbana es un género dominado por hombres. Aunque en realidad soy una chica de barrio, empecé a rapear a los 14 años", explicó Becky G.

En ese sentido, la artista lamentó que se trate "distinto" a las mujeres y a los hombres que cantan reggaeton.

La canción "Mayores", que cuenta con casi 1.500 millones de reproducciones en Youtube, tuvo varias polémicas por su letra, ya que en una estrofa la estadounidense canta: "Que no me quepa en la boca... los besos que quiera darme".

"Por qué es un problema cuando una mujer canta esto pero no cuando un hombre dice: 'Solo en tu boca, yo quiero acabar...', se preguntó Becky G citando la canción "Duele el corazón", del cantante español Enrique Iglesias, al que no le pusieron "problemas para sonar en todas las radio".

Cuando la cantante actuó en la edición de 2017 del programa Operación Triunfo en España se le pidió que cambiara esta frase controvertida, como al final hizo.

Para zanjar esta cuestión, la joven afirmó que no piensa tanto en "la letra", sino en la música que la hace "bailar", aunque añadió que sus letras tienen "un mensaje que es más grande que la canción".

La joven cantante es parte del jurado del Festival de Viña del Mar, que desde el 24 de enero evalúa las canciones que se presentan en el concurso folclórico e internacional de la canción.

El 1 de marzo será la encargada de cerrar las actuaciones de los artistas invitados a la 60ª edición del Festival, considerado el evento musical más extenso del mundo, con seis días de duración.