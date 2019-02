Víctor García: "No vivo en una burbuja y sé que dependo de los resultados"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 feb (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, ha dicho en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga ante Panathinaikos que no vive "en una burbuja" y que es consciente de que a todos los entrenadores "les afectan los resultados" que cosechen sus equipos.

"Sé perfectamente que soy entrenador de baloncesto profesional y, si a todos los entrenadores les afectan los resultados, ¿por qué no me van a afectar a mí? Soy consciente de ello, porque no vivo en una burbuja irreal. Sé cómo funciona esto, aunque de mí depende dedicar el máximo esfuerzo y trabajo", ha comentado.

El técnico respondía de esa forma a lo manifestado este martes por el presidente de la entidad, Enrique Moreno, quien aseguró literalmente que "en principio, todos estamos supeditados siempre a que las cosas vayan bien", cuando se le cuestionó si el técnico isleño contaba con plena confianza o estaba supeditado a que el equipo remontase el vuelo.

"Las declaraciones (de Moreno) fueron lógicas y normales. Me siento absolutamente respaldado por todos los que dirigen el club y lo que hago es realizar mi trabajo con la máxima libertad, honestidad y esfuerzo, sabiendo que en el deporte profesional dependes de resultados. Además, la Euroliga es una trituradora de entrenadores", ha reconocido.

Víctor García también ha lamentado las obligadas ausencias que padece su conjunto.

"Pasecniks y Fischer son bajas de larga duración, y Eulis Báez no ha entrenado esta semana, por lo que mañana no contaremos tampoco con él, mientras que Kim Tillie es duda por una gastroenteritis y Albert Oliver no está aún plenamente recuperado", ha revelado.

Por ello, el entrenador del Herbalife ha afirmado que no puede ir incorporando poco a poco, como sería deseable a los dos nuevos refuerzos, Jacob Wiley y Cory Jefferson.

"Debido a las lesiones en el juego interior, ambos deben tener presencia inmediata en el equipo, con la dificultad que ello conlleva, porque ninguno de los dos ha jugado en la Liga. Por ello, vamos a contrarreloj, por el tiempo y por lo que se está jugando el equipo", ha señalado.

Justamente por eso, García intentará dar minutos de juego a los dos norteamericanos para que se vayan adaptando a su nuevo conjunto y que el equipo se castigue lo menos que pueda físicamente para los partidos de la Liga Endesa, ante un rival como Panathinaikos, del que ha resaltado su potencial.

"De nuestro rival nos preocupan muchas cosas, no solo su base Nick Calathes, porque en realidad todos nuestros adversarios de Euroliga tienen grandes bases, casos de Sergio Rodríguez en el CSKA o Mike James en el Milán", ha reconocido.

Por otra parte, el técnico isleño ha dicho que su colega en el equipo griego, Rick Pitino, intenta lograr que su conjunto sea muy agresivo en defensa y muy físico.

"Juegan de una manera muy simple, pero de una forma muy clara y sabiendo para quién juegan en cada momento, dándole mucha importancia a Calathes, que maneja mucho a un conjunto que tiene otros jugadores de primerísimo nivel", ha asegurado.

Víctor García también ha valorado a los dos nuevos jugadores del Herbalife: "Jacob nos podrá dar un poco de energía y nos ayudará a complementar el nivel de dureza y exigencia que tiene jugar la Euroliga y la ACB, con viajes de por medio. Espero que ambos nos ayuden a repartir la carga física. Estoy muy satisfecho con que hayan venido y vamos a apoyarlos para que se integren en el equipo lo antes posible".

De igual manera, el técnico grancanario ha desvelado que su conjunto tiene aún muchas cosas que cambiar y aplicar.

"Hay mucho trabajo por delante y muchos frentes abiertos, entre ellos meter lo más rápido posible a nuestros dos nuevos jugadores, ya que no tenemos efectivos en el juego interior", ha concluido.