Madrid, 27 feb (EFE).- Venezuela y el "brexit" iban a ser este miércoles los grandes asuntos del penúltimo y larguísimo pleno de la legislatura en el Congreso, pero al final han sido apenas unas menciones, acaso un fugaz roce parlamentario, y se han desdibujado casi hasta en sus sílabas. "Vene... ¿qué?", "brex...¿cómo?".

Tanto pesa la campaña que no hay espacio en la báscula para nada más. En la tribuna del hemiciclo desde luego no.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más comparecer para la réplica, lo ha resumido incluso con precisión: "Se me ha llamado para hablar de Venezuela, del brexit y por los ministros del Gobierno, así que pido que se respete el orden del día, eso es ética pública, que empieza por uno mismo. Estúdiense los temas para hablar de las cuestiones por las cuales son llamados los miembros del Gobierno a comparecer".

Sus diatribas a Pablo Casado y a Albert Rivera no han acabado aquí. "El señor Casado, en sus treinta minutos, ha dedicado cinco a Venezuela y a la crisis del brexit, así que ni respeto por Venezuela ni por el brexit ni por los ciudadanos, y el señor Rivera es que no ha hablado nada. Lo más grave es que estos asuntos les importa un comino".

Campaña, campaña, campaña, y por extensión, Cataluña, la ultraderecha, la bandera, la defensa de la igualdad, presumir de lucha contra la violencia de género... ¿Y Venezuela? ¿Y el brexit?

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, nada sospechoso de andarse con subterfugios, ha hecho bandera de la ironía nada más acceder a la tribuna.

"Señora presidenta -del Congreso, Ana Pastor-, espero sea usted benevolente conmigo y no me llame la atención por no atenerme al orden del día y explicar mi programa electoral".

La presidenta del Congreso no se lo ha tomado con humor y le ha espetado: "Antes de que tome la palabra, decirle que quien administra los contenidos y los tiempos es la Presidencia... No necesita contestarme y le rogaría que empiece con el motivo que nos ha traído hoy aquí".

Tan huraña ha tenido que ver el portavoz del PNV a Pastor que, sin salir del humor, le ha pedido que "no se confunda". "La ironía no era contra usted, presidenta, ni contra su actitud en la Mesa".

La presidenta ha zanjado: "Normalmente no me confundo".

"Qué paciencia", se le ha oído exclamar a Pastor horas después porque una vez más, y ya ni se cuentan, el debate ha sido bronco y ardiente por eso de los calores de la campaña electoral.

No extraña ya que un veterano y combativo parlamentario como Joan Tardá se lamentara en la tribuna: "Tanto odio no tiene sentido".