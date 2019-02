Valverde:"Me encontré bien, pero pagué el esfuerzo de la persecución"

Hatta Dam , 27 feb .- Alejandro Valverde (Movistar) se sintió perjudicado por una caída a 6 kilómetros de meta que le impidió luchar por la victoria en Hatta, pero destacó que, pese al incidente, en todo momento se sintió "bien, con la idea de disputar la etapa".

"Me encontraba bien, pero hubo una caída delante de nosotros que me frenó, no me fui al suelo por poco, y luego nos tocó hacer un esfuerzo extra para llegar adelante", explicó Valverde en meta.

A la hora de disputar la etapa en la rampa de 200 metros con desnivel del 17 por ciento, el murciano acusó el "calentón" de recuperar posiciones desde un tercer grupo.

"Cuando empezaron los ataques no pude responder como hubiera querido. Fue una pena, pero estas cosas pasan", señaló.

El incidente se produjo a unos 6 kilómetros de meta cuando una caída acabó con varios corredores en el asfalto y algunos obligados a echar pie a tierra, entre otros al propio Valverde y sus compañeros Lluis Mas y Nelson Oliveira.

El parón obligó a trabajar al equipo telefónico para reintegrar al campeón del mundo al pelotón, objetivo que se consiguió a 2 kilómetros de meta.

A la hora de disputar la etapa, ese esfuerzo lo pagó Valverde, quien no tuvo la potencia de la jornada anterior y hubo de aceptar la octava plaza, perdiendo 7 segundos con el líder, Primoz Roglic.