Torra a partidos ausentes en TS:"Se os tendría que caer la cara de vergüenza"

Barcelona, 27 feb (EFE).- El presidente catalán, Quim Torra, le ha dicho este miércoles a Ciudadanos, PSC y el PPC que se les "tendría que caer la cara de vergüenza" por no asistir a ninguna de las sesiones del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo (TS).

Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, y en respuesta a una pregunta formulada por el grupo de ERC, Torra ha cargado especialmente contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y contra un PSC que, ha afirmado, antes "estaba del lado de los derechos".

El presidente de la Generalitat ha aseverado que asistir a alguna de las sesiones del juicio del "procés" es un "acto de una dignidad extraordinaria", puesto que todos los encausados, y en especial la expresidenta de la cámara Carme Forcadell, han defendido los derechos de los diputados, la soberanía del Parlament, la inviolabilidad parlamentaria y la defensa de las ideas, ha subrayado.

"Sinceramente, a los grupos que no habéis ido a ninguna sesión, se os tendría que caer la vergüenza de no estar allí y de escucharlos -a los acusados-", les ha espetado a Ciudadanos, PSC y PPC.

Las afirmaciones del president y su defensa de la declaración en el Supremo de este martes del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, han provocado la sonrisa de Arrimadas, lo que ha llevado a Torra a decir: "Señora Arrimadas, no se ría de Cuixart, no tiene derecho a reirse de Cuixart, no se ría de mi".