De Tomás: "Tengo fe en acabar entre los diez primeros de la Liga"

Madrid, 27 feb (EFE).- Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano, se mostró confiado en revertir la mala dinámica de su equipo, que está en descenso, y dijo tener "fe en acabar la temporada entre los diez primeros" de la clasificación.

El Rayo Vallecano encadena cuatro derrotas consecutivas, está en descenso, tiene 23 puntos y está a dos de la salvación que marca el Celta de Vigo.

"Yo confío en este equipo. Tengo la fe de que vamos a acabar entre los diez primeros. No voy a dejar de decirlo hasta que acabe la temporada. Soy una persona ganadora y si conseguimos dos o tres victorias y algún empate te puedes meter décimo. Es difícil, pero si no nos metemos entre los diez primeros sí espero salvarnos", dijo De Tomás.

El Rayo afronta con muchas urgencias el partido de esta próxima jornada frente al Girona, después de contar por derrotas los últimos cuatro contra Leganés, Espanyol, Atlético de Madrid y Girona.

"Hay jugadores que debutan en Primera, como yo, y hay circunstancias de la Liga que no controlas porque no las has vivido. A veces pecamos de tener esa falta de competir y a veces cometemos errores de infantiles que acabas pagando. Hay que mejorarlos y conseguir el objetivo", dijo el delantero madrileño.

"Ahora llevamos unos partidos perdiendo, pero lo importante es quedarse con lo positivo", señaló en la web de LaLiga Raúl de Tomás, que lleva marcados diez goles este curso y espera llegar a los quince.

"El objetivo es marcar quince goles y a partir de ahí veremos. Cuando consigues un reto hay que conseguir otros, no hay que estancarse. Aún así, más allá de los retos personales saldré más beneficiado si el equipo consigue los objetivos", comentó.

"No me quiero quedar con ese registro ni con la cifra que tengo ahora. Ojalá pueda conseguir más goles fuera de casa también, porque eso nos ayudará", concluyó.