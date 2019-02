El PPC se suma a Iceta: Si no hay cuentas, cuestión de confianza o elecciones

Barcelona, 27 feb (EFE).- El líder del PPC, Alejandro Fernández, se ha sumado este miércoles a la petición hecha por el presidente del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pues ha dicho que si las cuentas no salen adelante "solo hay dos opciones": o moción de confianza o elecciones anticipadas.

Torra y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, han comparecido esta tarde en el Parlament no para presentar el proyecto de ley de Presupuestos, sino un anteproyecto, lo que ha servido al Govern para sondear si en la Cámara dispone de suficientes apoyos para llevar las cuentas al hemiciclo.

Fernández ha considerado que este modo de proceder por parte del Govern es "la negación del debate parlamentario, una falta de respeto inédita al poder legislativo envuelta además de cinismo", y ha censurado que el ejecutivo no haya presentado "ninguna propuesta" de Presupuestos sino "un auténtico simulacro".

"Aseguran que pueden y quieren hacer daño a Madrid, pero en realidad solo hacen daño a Cataluña", ha añadido el parlamentario popular, que ha definido la causa independentista como "un proceso nihilista y destructivo" que solo hace "cosquillas" al Estado mientras en Cataluña "lo destruye todo".

Fernández ha animado nuevamente, en última instancia, a la líder de la oposición, Inés Arrimadas, a presentar una moción de censura que los populares votarían favorablemente.

Por su parte, el portavoz del PPC, Santi Rondríguez, encargado de responder a Aragonès, ha afirmado que los Presupuestos "son como la república, no existen", ya que el gobierno de la Generalitat insiste en hablar sobre ellos sin antes aprobarlos.

"¿De qué estamos hablando? De nada. Porque ustedes no han aprobado los presupuestos", ha sostenido durante su intervención en el debate relativo a las cuentas que se ha celebrado este miércoles en la cámara catalana.

Para el diputado popular, este debate es un mero "publirreportaje" del Govern, ya que no tiene ningún efecto directo sobre los presupuestos, más allá de perseverar en la búsqueda del apoyo de los comunes, ya que al no haber aprobado las cuentas el Govern, no ha lugar un debate sobre la totalidad que dé paso a una posterior tramitación. EFE