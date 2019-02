Rajoy asegura que no hubo "ningún mediador de nada" para evitar el 155

Madrid, 27 feb (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles que no hubo "ningún mediador de nada" entre su ejecutivo y la Generalitat para evitar la activación del 155 y la DUI, porque estaba "clara" su posición de que no iba a "negociar" ni sobre la Constitución ni sobre la soberanía nacional.

Así lo ha manifestado Rajoy ante el Tribunal Supremo a preguntas del abogado Jordi Pina -defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez- sobre el papel que tuvo el lehendakari Íñigo Urkullu como supuesto mediador para evitar que el Gobierno aplicara el 155 y que el Govern impulsara la DUI.

"A mí nadie me demandó intermediar. No ha habido ningún mediador de nada porque mis posiciones estaban claras y las de los otros también", ha sostenido el expresidente del Gobierno.

Mariano Rajoy ha reconocido, eso sí, que "en aquella época" muchas personas, entre ellas Urkullu, "quisieron hablar y hablaron" con él, pero a todos les dejó "absolutamente claro" que no pensaba negociar "ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución, ni la soberanía nacional".

Pese a su resistencia inicial a aclarar si recibió personalmente a Urkullu, Rajoy ha acabado admitiendo, a instancias del presidente del tribunal Manuel Marchena, que "escuchó" al lehendakari y le dejó clara su postura, aunque sin precisar si se vieron o se comunicó con él por teléfono porque, se ha justificado, "a mí me llamó mucha gente".

"Lo peor es que se sabía, eran plenamente conscientes de que no se iba a aceptar de esa manera porque es imposible", ha señalado Rajoy, que se ha quejado de que el Govern lo puso "en una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso".

El exlíder del PP ha destacado que siempre ha mostrado su "buena disposición" al diálogo, por lo que mantuvo reuniones con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y con Carles Puigdemont, pero en todas esas ocasiones puso "un límite al diálogo: son los españoles los que deciden lo que es España".

"Me gusta dialogar, me gusta pactar, pero me gustan las reglas del juego", ha reconocido Rajoy, tras destacar que impulsar el 155 es "lo que todo el mundo sabía que iba a hacer y lo que todo presidente de España es su obligación hacer".